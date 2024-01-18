“Секс – це дар Божий”: Папа Римський сказав, чого слід уникати католикам

Понтифік вважає, що сексуальне задоволення варто цінувати, але з хіттю потрібно боротися.

В середу, 17 січня, під час загальної аудієнції на площі Святого Петра у Римі Папа Франциск наголосив на тому, що сексуальне задоволення є “даром Божим", але католики повинні уникати порнографії.

Про це повідомляє The Guardian.

За його словами, сексуальне задоволення слід цінувати, але задоволення без стосунків, через перегляд порно, може призвести до певних форм залежності.

“Ми повинні захищати любов. Перемога в битві з хіттю може бути справою, яка триватиме все життя”, – наголосив Папа Римський.

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У виданні нагадали, що Папа Франциск не вперше коментує питання сексу. Раніше в документальному фільмі Disney+ The Pope Answers він сказав, що це “одна з прекрасних речей, які Бог дав людині”. Водночас він стверджував, що перегляд порнографії принижує людину.

Також 2022 року Франциск під час дискусії з семінаристами про небезпеку соціальних медіа застеріг від “диявола” цифрової порнографії, водночас визнавши, що священики та черниці також дивляться порно онлайн. “Це порок, який є у багатьох людей, навіть у священиків і монахинь”, – сказав він.

Нагадаємо, в Польщі стався гучний секс-скандал через священників і чоловіка-повію, якого ті запросили на свою "гулянку". Коли секс-працівник знепритомнів, духовенство не пропускало до нього медиків, через що втрутилася поліція.

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