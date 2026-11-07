Секс, чіпи та розвідка: як Пекін використав бізнесвумен для впливу на гендиректора Nvidia

очільник компанії Nvidia Дженсен Хуанг / © Associated Press

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Розвідка США викрила спецоперацію Міністерства державної безпеки Китаю, ціллю якої став очільник компанії Nvidia Дженсен Хуанг. Для зближення з мільярдером Пекін залучив привабливу та впливову бізнесвумен Еліс Хуанг.

Про це йдеться у секретній записці, яка навесні поширювалася серед високопосадовців адміністрації Дональда Трампа та потрапила до розпорядження The New York Times.

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Медова пастка для «короля чіпів»

За даними американських спецслужб, громадянка Китаю Еліс Хуанг (однофамільниця керівника Nvidia) мала «особливо близькі стосунки» з Дженсеном Хуангом. В індустрії напівпровідників її вважали успішною топменеджеркою — вона чудово володіє англійською, постійно відвідувала закриті вечері для керівників IT-гігантів та мала виходи на перших осіб компаній-виробників суперкомп’ютерів.

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Проте за цим фасадом ховалася операція Міністерства державної безпеки Китаю (MSS). Метою Еліс було не лише збирання розвідданих про найсучасніші розробки в галузі штучного інтелекту, а й можливий м’який вплив на Хуанга, аби той лобіював пом’якшення санкцій США та продаж найпотужніших чіпів до Китаю.

Журналісти NYT зазначають, що спецслужби США щонайменше рік вели електронне стеження за Еліс Хуанг. У червні 2024 року її разом із Дженсеном Хуангом зняли на фото в одному з барів Тайбея. Сама історія знайомства та швидкого зближення досі оповита таємницею, але в кулуарах її вже порівнюють із класичною шпигунською «медовою пасткою».

Сірі схеми та військовий слід

Компанія Megaspeed, яку очолює Еліс Хуанг, виникла ніби з нізвідки, але швидко оперувала мільярдами доларів. За даними розслідування, вона була пов’язана з мережею фірм навколо Шанхаю та провінції Чжецзян.

Megaspeed будувала дата-центри в Південно-Східній Азії та здавала їхні обчислювальні потужності в оренду китайському гіганту Alibaba. Це дозволяло Пекіну в обхід прямих заборон США отримувати доступ до передових чіпів Nvidia. Більше того, фінансові сліди цієї мережі ведуть до компаній, що фінансують військово-промисловий комплекс Китаю.

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Реакція Nvidia, Пекіна та Конгресу США

У компанії Nvidia всі звинувачення відкидають. Речник компанії Джон Ріццо заявив, що контакти Дженсена Хуанга з Еліс Хуанг «не виходили за межі звичайного спілкування з клієнтами», а самі покупці ніколи не просять Nvidia тиснути на уряд США. Посольство Китаю в США назвало матеріал NYT «безпідставним наклепом».

Тим часом у Вашингтоні розгортається гучний скандал. Республіканці з трьох впливових комітетів Палати представників США вже вимагають від Дженсена Хуанга з’явитися до кінця цього місяця на закриті слухання, аби дати свідчення щодо його особистих контактів із ймовірною шпигункою.

Нагадаємо, очільник Nvidia вибув із десятки найбагатших людей світу після виборів у США. Хуанг втратив 15,1 млрд доларів. Тепер його активи оцінюються в 150,9 млрд доларів. Тож він опустився з 9-го на 13-те місце в рейтингу найбагатших людей світу.

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