Секс-іграшки і зуб мамонта: у ломбардах Польщі розповіли, які найдивніші речі їм приносять і що здають українці

У Польщі значним попитом користуються ломбарди, 65% відвідувачів яких пояснюють, що прийшли туди через ускладнення матеріального становища, пов'язане з локдауном через пандемію коронавірусу.

Про це пише ukrayina.pl.

Водночас після початку повномасштабної війни у ломбардах Варшави серед клієнтів побільшало біженців з України. За словами працівниці однієї з тамтешніх мереж, переважно українці продають золото й прикраси.

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Як правило, забирають ці речі пізніше. Крім того, здають годинники й навіть іграшки.

"Є люди без фантазії, вони приносять такі речі і намагаються їх втиснути. Все частіше в ломбарді з'являються нові вібратори. Зараз на ринку є багато якісних товарів такого типу, і вони користуються попитом", - каже Евеліна.

Власник ломбарду в Битомі Вєслав Маковський розповідає, що клієнти приносили навіть зуб мамонта, різноманітні шаблі, мармуровий телефон 70-х років, кристали, графини.

Натомість, як стверджує власник одного з ломбардів у Щецині, після 24 лютого напливу клієнтів не фіксується. Він каже, що найчастіше люди приносять будівельні інструменти, телефони, телевізори.

"За останні місяці я не бачу великого трафіку, тому що людям нема чого продавати. Хочуть, але не мають. Буває, що приносять старі телефони, а ми цього не приймаємо", – каже чоловік.

Зазначається, що трапляються випадки, що до ломбардів приходять шахраї. Наприклад, вони приносять телефони, куплені в кредит, які через кілька місяців стають заблокованими і непридатними.

"Якось один чоловік продав нам кілька ноутбуків. Через місяць за ними приїхала поліція, виявилося, що він їх викрав із транспорту", – розповідає пані Евеліна.

Нагадаємо, у Польщі українці все частіше беруть кредити - найбільше на житло. Станом на кінець вересня 2022 року українці загалом взяли кредитів у Польщі на 6,34 млрд злотих.

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