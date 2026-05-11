Секс між уроками: 25-річна вчителька влаштувала інтимні зустрічі з підлітком у господарському приміщенні школи

Гріх у шкільній шафі: побожна вчителька біології переспала з учнем – як її покарають

У штаті Джорджія (США) розгорівся гучний скандал навколо 25-річної вчительки середньої школи, яку звинувачують у розбещенні неповнолітнього учня.

Про це пише Daily Star.

Молода вчителька біології та менеджерка футбольної команди Маріс Ніколс опинилася за ґратами після того, як правоохоронці викрили її інтимний зв’язок із учнем. За версією слідства, побачення відбувалися просто в стінах навчального закладу — в одному з господарських приміщень школи.

Вчительку звинувачують у тому, що вона двічі займалася сексом з одним і тим же учнем — один раз 23 квітня в шкільній шафі та один раз 2 травня в машині в кінці під’їзної дороги в Дугласвіллі.

Що цікаово, Маріс Ніколс є випускницею Університету Ліберті, консервативного приватного євангельського християнського закладу.

У США стривожені зростанням випадків незаконних сексуальних стосунків вчителів з учнями. Згідно зі звітом, між 2014 і 2019 роками було зареєстровано понад 500 випадків неправомірної поведінки вчителів, причому майже кожен десятий учень зазнав тієї чи іншої форми сексуальних домагань з боку викладача. Тільки у 2023 році майже 350 освітян було заарештовано за злочини, пов’язані з сексуальним насильством над дітьми.

