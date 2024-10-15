Секс-рабиню, захоплену в полон в 11-річному віці, звільнили через 10 років завдяки відео в TikTok

Одне відео в TikTok від секс-рабині ІДІЛ, викраденої в дитинстві, призвело до таємної рятувальної операції, щоб визволити її з полону.

Про це пише The Sunday Times.

21-річна Фавзія Амін Сейду майже втратила надію на порятунок після десяти років жорстокого полону в ІДІЛ.

Життя молодої єзидської дівчини перетворилося на жахіття у віці 11 років, коли її викрали в Іраку 2014 року. Того року екстремістське угруповання здобуло перемоги по всій країні, зокрема захопило Мосул і Тікріт.

Тепер рятівники Фавзії – автодилер на прізвисько "єврейський Шиндлер" та ізраїльський солдат – вперше розкрили деталі цієї драматичної операції.

Але над свободою Фавзії нависла темна хмара, оскільки двоє її дітей залишилися в полоні.

Відео Фавзії в TikTok

Після десяти років полону, зґвалтувань, знущань і примусу вийти заміж за бойовика, старшого за неї більш ніж на десять років, Фавзія зняла сміливе відео в TikTok із проханням про допомогу.

У відео, опублікованому у вересні минулого року, вона попросила когось зв'язатися з єзидською активісткою Надією Мурад, благаючи глядачів "допомогти їй". Вона сказала: "Я дуже втомилася, мене переслідують не лише їхні чоловіки, але й жінки та діти... Вони можуть напасти на мене, вбити мене... Це дійсно нестерпно".

Мама Фавзії вважала, що її дитину вже давно вбили, поки не натрапила на її інтерв'ю на курдському телеканалі, яке вийшло після ролику в TikTok. Дивом Фавзія вижила після багатьох років ув'язнення та перевезень через кордони, які здійснювали її кривдники.

Як 11-річна дівчинка стала дружиною бойовика ІДІЛ

Дитинство Фавзії жорстоко обірвалося, коли Ісламська держава тероризувала її рідний район Сінджар на півночі Іраку. У серпні 2014 року бойовики ІДІЛ вбили чоловіків і викрали тисячі молодих жінок і дівчат, а Фавзію відвезли на невільничий ринок у Мосулі. За даними газети, її неодноразово ґвалтували і продавали між різними бойовиками.

Після одруження з 24-річним палестинцем з Гази, який, як стверджується, був членом ХАМАСу, її відвезли до оплоту ІДІЛ у Ракці. Молоду дівчину змушували "спати з ним" та накачували знеболювальними препаратами, розповіла вона курдському телеканалу Rudaw.

Фавзія Сейду до викрадення

Через рік після викрадення вона народила хлопчика, а згодом доньку.

Коли наприкінці 2018 року під час боїв між "Ісламською державою" та курдськими силами загинув її чоловік, Фавзія потрапила до сумнозвісного табору для дружин "Ісламської держави" Аль-Хавль.

Фавзія та її діти опинилися в Газі після того, як сім'я бойовика ІДІЛ організувала прохід через таємні тунелі з Єгипту в незаконно заблокований сектор Гази.

Вона відчайдушно прагнула вибратися з табору, щоб врятувати життя своїх дітей, тому Фавзія погодилася. Однак у місті Рафах у Газі вона зіткнулася з ще більшими знущаннями з боку сім'ї свого чоловіка, що призвело до передозування.

Найскладніший порятунок

Фавзія опублікувала своє відео в TikTok за декілька тижнів до смертоносної атаки ХАМАС 7 жовтня, за якою послідували ізраїльські авіаудари, що спустошили Газу і вбили десятки тисяч мирних жителів.

Саме тоді Стів Маман почав діяти, щоб спробувати вивезти Фавзію з Гази після того, як її сім'я зв'язалася з ним.

Маман – мароккансько-канадського торговця ретро-автомобілями та бізнесмена – охрестили "єврейським Шиндлером" за те, що він врятував 140 єзидських жінок і дівчат з рук ІДІЛ. Але вивезти Фавзію до безпечного місця було "найважчим і найскладнішим з усіх порятунків", - зізнався він в інтерв'ю газеті. Він порівняв цю місію з "чимось на кшталт Голокосту", додавши, що "геополітична ситуація дійсно все ускладнила". Ситуація ще більше ускладнюється тим, що Ізраїль та Ірак не мають дипломатичних відносин.

Він сказав: "Ви можете подумати, що країни можуть відкласти в сторону свої розбіжності, щоб допомогти маленькій дівчинці, яку викрали в 11 років і яка страждає. Але найпрекрасніше те, що врешті-решт вони це зробили".

Фавзія та Стів / Фото: Steve Maman/Facebook

Маман зміг заочно оформити тимчасовий проїзний документ для Фавзії через консульство Іраку в Йорданії, використавши її фотографію з одного з їхніх скайп-чатів, і пролобіював її звільнення в ізраїльському парламенті. Він зміг дістати для Фавзії телефон і трохи грошей, коли сім'я переїхала на північ Гази.

Саме тоді офіцер ЦАХАЛу бригадний генерал Елад Горен і його команда зв'язалися з нею, щоб з'ясувати, як її вивезти. У них було три варіанти: Фавзія могла сама дістатися КПП Керем-Шалом, відправити солдата ЦАХАЛу для її супроводу або відправити "довірену особу з Гази, щоб таємно забрати її". Команда зупинилася на останньому варіанті.

Рано вранці 1 жовтня Фавзії сказали, щоб вона була готова за шість годин до того, як її заберуть і відправлять у нервову подорож.

Фавзія Сейду / Фото: Iraqi Ministry of Foreign Affairs

Горен, який спостерігав за поїздкою з диспетчерської, сказав: "Ми відправили безпілотники, щоб супроводжувати машину з повітря, і проклали її маршрут так, щоб вона оминала дороги, на яких орудують бойовики ХАМАС і злочинці".

Офіцер сказав, що "є різниця між палестинцями та іноземцями, між місцевими жителями і тими, хто продався ХАМАСу", коли його запитали про тисячі вбитих і поранених палестинських жінок і дітей в результаті ізраїльських авіаударів, зокрема і під час атаки на школу.

"Ми евакуювали понад 4 000 палестинців, які потребують медичної допомоги", - сказав він виданню.

Для Фавзії повернення затьмарене смертю її батька всього за два місяці до її порятунку, руйнуванням її сімейного будинку в Герасику і майбутнім її дітей, які залишилися там. Маман пояснив: "Вона любила цих дітей. Тепер вона вільна, вона думає про них і відчуває, чому вона не могла взяти їх з собою. Але ж вони діти ХАМАСу. Вони б нізащо не дозволили їй забрати їх... І єзиди не прийняли б її з собою".

Нагадаємо, нещодавно у Києві СБУ затримала учасника ІДІЛ. Він сім років переховувався від правосуддя.

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