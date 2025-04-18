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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Секс-скандал: 13-річна школярка завагітніла після гри у "російську рулетку" і не знає, хто батько

Хтива гра у «російську рулетку» закінчилася вагітністю 13-річної школярки.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
13-річна дівчинка завагітніла після сексуальної "російської рулетки" у школі

13-річна дівчинка завагітніла після сексуальної "російської рулетки" у школі / © www.credits

У Бразилії 13-річна школярка завагітніла після того, як зіграла з однолітками у групову сексуальну «російську рулетку» і не знає, хто батько дитини.

Про це пишуть бразильські видання Dol і Вandab.

Про незвичайну сексуальну практику серед підлітків розповіла бразильська вчителька Андреа Вермонт на подкасті у блогерів. За її словами, випадок стався у престижній приватній школі.

Як виявилося, підлітки грали у незвичну інтерпретацію «російської рулетки». Суть забави полягає в наступному: хлопці з ерегованими пенісами сидять на стільцях, після чого дівчата по черзі сідають на них зверху.

Вчителька сказала, що учениця зробила тест на вагітність і виявила, що вагітна. Оскільки інші підлітки стали насміхатися, Андреа надавав дівчині психологічну підтримку. Однак на запитання, чи зустрічається вона з батьком дитини, педагогиня отримала несподівану відповідь:

«Чесно кажучи, я навіть не знаю, від кого я завагітніла», — сказала учениця.

Під час гри підлітки не користувалися засобами контрацепції. Тепер майбутня мати навіть не може відповісти, хто є батьком дитини. За словами Андреа, інші дівчата також брали участь у тій грі.

Також вчителька розповіла, що за її даними, у 14 років більшість бразильських підлітків вже живуть активним статевим життям, а 80% із них не використовують презервативи. Крім того, вона стверджує, що багато дівчат займаються анальним сексом, щоб батьки не дізналися про втрату цноти під час медичного огляду.

Раніше повідомлялося, що у Львові судили бабусю через секс-відео онуки.

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