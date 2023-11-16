Секс-скандал у Польщі: священник 12 років ґвалтував вівтарника та звинуватив його у "спокушанні"

У Польщі звинуватили священника у тому, що він 12 років ґвалтував вівтарника. Тоді хлопець був підлітком та прислуговував у храмі.

Про це пише польське видання Onet.

Священник дав батькам хлопчика 500 злотих за мовчання

2015 року колишній вівтарник Шимон звернувся до католицької церкви із повідомленням, що він роками зазнавав сексуального насильства з боку священника. Проте курія не поспішала розглядати його скаргу. Тоді він звернувся до правоохоронців та почав спілкуватись з журналістами.

Шимон розповів, що він ріс у неблагополучній родині, а тому почав спілкуватись із священником. Коли служитель церкви почав до нього чіплятись, хлопчик про все розповів батькам. Священник перепросив та дав батькам хлопчика 500 злотих.

Священник і далі знущався з підлітка, але всі це замовчували

Вівтарник розповідав, що священник давав йому алкоголь та ґвалтував роками, а всі це замовчували. Одного раз Шимон пішов до сповіді та розповів усе іншому священнику і той порадив звернутись до курії.

Після обвинувачень священника відсторонили від служби, але він продовжував відправляти меси в іншому храмі.

Священник заявляв, що "його спровокували"

Видання Onet стверджує, що під час канонічного розгляду, який закінчився його відстороненням від священства, отець Кшиштоф Г. визнав, що мав сексуальний контакт з вівтарним хлопчиком. Він стверджував, що вівтарник спровокував його, тому що "був одягнений зухвало".

Коли почалося слідство прокуратури, колишній священик вже не визнавав своєї провини. У свою чергу, Познанська курія, яка мала докази, що викривають священнослужителя, не захотіла передавати їх прокуратурі.

Священнику загрожує суворе покарання

Незважаючи на перешкоди з боку Познанської курії, прокуратура Ходзежа подала обвинувальний акт проти колишнього священика. У 2020 році вона звинуватила його в тому, що він кілька разів зґвалтував Шимона, скориставшись його залежним становищем і складною життєвою ситуацією. Обвинувальний акт стосується дій у період з 2001 по 2013 рр. Під час слідства священик не визнав себе винним. Він заявив, що є гомосексуалістом, але ніколи не завдавав шкоди Шимону.

15 листопада в суді в Ходзежі завершився кримінальний процес проти колишнього священика. Обвинувачення вимагає для нього 13 років позбавлення волі.

"Якщо суд погодиться з висновками прокурора, це, ймовірно, буде найсуворіший вирок в історії польського правосуддя для колишнього священика, звинуваченого в сексуальних злочинах. Вирок буде оголошено в середу 29 листопада", - пише польське видання.

Нагадаємо, у польському місті Домброві Гурнічій священники у храмі влаштували оргію із чоловіком-повією.

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