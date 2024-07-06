Секс-скандал у РПЦ: юнак звинуватив впливового митрополита у домаганнях – пікантні деталі

За словами юнака, ієрарх РПЦ купив розкішний палац під Будапештом, де зваблював своїх помічників.

Колишній глава відділу зовнішніх зв'язків Московського патріархату (церковний МЗС) і митрополит Будапештський РПЦ Іларіон (Григорій Алфєєв) вляпався в секс-скандал.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Нова газета Європа".

Келейник (помічник) Іларіона звинуватив його у домаганнях

18-річний юнак із російсько-японської родини Георгій Сузукі запропонував Іларіону стати його келійником після переводу ієрарха до Угорщини.

Хлопець розповів, що спочатку жив у своїй кімнаті та бачився з митрополитом лише у справах. Проте скоро Іларіон запропонував йому переїхати до кімнати своєї квартири для допомоги по господарству, на що хлопець погодився.

Згодом Іларіон відвіз юнака на свою дачу у Франції. Там Георгій захворів і кілька днів пролежав із високою температурою. Тоді, за його словами, і стався його перший фізичний контакт із митрополитом: Іларіон роздягнув юнака до трусів і ліг до нього в ліжко, нібито для того, щоб зігріти.

За словами хлопця, з того часу вони все частіше почали проводити час у ліжку разом. Спочатку Іларіон приходив "перевірити" юнака через хворобу, потім, коли вони повернулися до Угорщини, почав відвідувати його вечорами, а потім і регулярно спати разом із Георгієм. За словами Сузукі, митрополит говорив, що хоче "відчувати його шкірою".

У розпорядженні журналістів "Нової газети" є відеозаписи, на яких Іларіон у спідній білизні сидить на ліжку з майже оголеним юнаком.

При цьому Георгій запевняє, що до самого сексуального акту у них не дійшло.

Зауважимо, що на публіку митрополит Іларіон – активний борець з ЛГБТ+ і говорив, що церква сприяє "позбавленню" людей від гомосексуальності.

Сам Іларіон називає звинувачення у сексуальних домаганнях безпідставними та обіцяє подати в суд за наклеп

Шалені статки митрополита РПЦ

Митрополит Іларіон свого часу був "правою рукою" Z-патріарха Кирила і вважався його наступником. Але після отримання Україною Томосу про автокефалію потрапив в опалу, адже провалив завдання перешкодити цьому. У червні 2022 року його звільнили з посади голови відділу зовнішніх зв’язків РПЦ (фактично – церковне МЗС) та відіслали за кордон.

За іншими даними, Іларіон отримав завдання від Кремля підтримувати контакт з угорською владою, яка лояльно ставиться до режиму Путіна.

У Європі митрополит часу не гаяв і обзавівся шикарним особняком під Будапештом вартістю €4,9 млн. В особняку Іларіона є 14 кімнат, басейн, тренажерний зал, винний льох та парковка на шість машин.

На одному із записів, які опинилися у розпорядженні журналістів, ієрарх РПЦ каже, що отримав гроші на особняк від продажу своєї квартири у Москві і пожертвування від "спонсорів". За словами Георгія, Іларіон переконав своїх спонсорів, що гроші підуть на будівництво скиту, тобто чернечої обителі.

За словами Сузукі, весь вільний час Іларіон проводить у розвагах. Митрополит планує свої яхт-тури та подорожі на гірськолижні курорти так, щоб встигнути повернутися до Будапешту до недільної служби.

Розкішне життя ієрарха РПЦ, який називає себе монахом / Фото: Новая газета

Раніше повідомлялося, що в Одеській області священник УПЦ МП регулярно ґвалтував свою дочку та давав розбещувати іншому попу.

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