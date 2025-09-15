Секс-вечірки зі збоченнями і таємничі смерті дівчат у Дубаї: викрито організатора

Організатор секс-вечірок у Дубаї Чарльз Мвесігва / © BBC

Реклама

Журналісти ідентифікували чоловіка, який організовував «екстремальні секс-вечірки» в елітних районах Дубая. Він обманом заманював молодих жінок із Уганди на роботу, а потім експлуатував їх.

Про це пише BBC.

Чарльз Мвесігва, що називає себе колишнім водієм автобуса з Лондона, зізнався журналісту під прикриттям, що може організувати жінок для секс-вечірки за 1000 дол. і більше, зазначивши, що більшість із них готові робити «майже все», чого вимагають клієнти.

Реклама

Чутки про скандальні секс-вечірки в Дубаї існують давно. Хештег #Dubaiportapotty набрав понад 450 млнпереглядів у TikTok, де ширяться чутки про інфлюенсерок, які нібито заробляють на екстремальних сексуальних практиках.

Однак розслідування BBC World Service показало набагато похмурішу реальність. Молоді жінки з Уганди розповіли, що їх обманом заманили до Дубая: вони вірили, що працюватимуть у супермаркетах чи готелях, але виявилися втягнутими у мережу Мвесігви.

Принаймні один його клієнт регулярно вимагав принизливих дій, згадує Мія (ім’я змінене): він змушував жінок терпіти приниження, пов’язане з випорожненнями.

Мвесігва все заперечує, стверджуючи, що лише допомагав із житлом і запрошував жінок на вечірки завдяки «заможним друзям».

Реклама

Секс-рабство в Дубаї і смерті дівчат

Розслідування також пов’язало його з двома трагічними смертями жінок, які випали з висотних будівель. Хоча офіційно це назвали самогубствами, друзі та рідні сумніваються в об’єктивності слідства.

Однією з жертв була Монік Карунгі. За словами свідків, вона жила разом із десятками жінок, які працювали на Мвесігву.

«Це місце було як ринок… Там було близько 50 дівчат. Вона була нещасна, бо очікування не збіглися з реальністю», — пригадує Кейра.

Сестра Монік, Ріта, розповіла, що та очікувала роботу в супермаркеті. А Мія додала: «Коли я сказала, що хочу повернутися додому, він [Мвесігва] поводився жорстоко».

Реклама

Монік Карунгі, яка загинула в Дубаї, впавши з висотної будівлі / © Надане родиною фото

За словами жінок, потрапивши до Дубая, вони одразу ставали «боржницями».

«Гроші за квитки, за візу, за житло, їжу», — пояснює Мія, зазначаючи, що борги зростали в рази, змушуючи жінок погоджуватися на будь-які послуги.

Мія та інші свідки розповіли, що серед клієнтів переважали багаті європейці з екстремальними фетишами.

«Клієнт випорожнюється на дівчат і змушує їсти лайно»

«Є один клієнт, він випорожнюється на дівчат. Він випорожнюється і змушує їх їсти лайно», — сказала Мія.

Реклама

Інша жінка, Лексі, підтвердила: «Був клієнт, який сказав: „Ми платимо тобі 15 000 дирхамів ОАЕ (4 084 долари), щоб зґвалтувати тебе групою, помочитися на твоє обличчя, побити тебе, і додатково 5 000 (1 361 долар) — за те, щоб зняти на відео, як ти їси фекалії“.

Лексі переконана, що за цим стоїть і расизм.

«Що разу, коли я казала, що не хочу цього робити, здавалося, це їх ще більше збуджувало. Вони хотіли, щоб хтось плакав, кричав і тікав. І ця людина, на їхню думку, мала бути чорною», — розповіла жінка.

Коли вона звернулася до поліції, їй відповіли: «Ви, африканці, самі створюєте проблеми одне для одного. Ми не хочемо втручатися».

Реклама

Журналісти вистежили організатора секс-вечірок: що він розповів

Журналісти змогли відстежити Мвесігву до району Jumeirah Village Circle. Під час розмови з журналістом під прикриттям він сказав: «У нас є приблизно 25 дівчат… вони можуть робити майже все». За словами Мвесігви, ціна стартує від 1000 дол., але за «божевільні речі» доведеться платити більше.

«Я міг би виграти в лотерею мільйон фунтів, але все одно робив би це… це стало частиною мене», — зізнався чоловік.

Колишній менеджер його мережі Трой підтвердив, що Мвесігва підкуповує охорону клубів і використовує підставних осіб для оренди квартир.

«Я чув про такі види сексу, які ніколи в житті не бачив… [жінки] не мають виходу», — повідомив Трой.

Реклама

Трагічна смерть Монік у травні 2022 року, а також Кейли Бірунгі роком раніше, викликала чимало запитань. Родини не змогли отримати повних даних із розслідувань, а тіло Монік, імовірно, поховане на кладовищі для «невідомих».

Останнє селфі, яке Монік опублікувала перед смертю / © Instagram

Уганда має розвинену індустрію трудової міграції, яка приносить мільярдні прибутки, але для багатьох жінок поїздка за кордон обертається експлуатацією.

«Ми маємо випадки людей, яким обіцяли роботу, скажімо, в супермаркеті. А потім [цю людину] продають як проститутку», — розповіла активістка Маріам Мвіза.

«Усі бачать смерть Монік. Але хто подумає про тих дівчат, які ще живі? Вони досі там. І досі страждають», — зазначив родич Монік Майкл.

Реклама

На всі звинувачення Чарльз «Еббі» Мвесігва відповів, що вони вигадані.

«Усе це — неправдиві звинувачення… Я просто людина, яка любить вечірки й запрошує багатих людей за свої столи», — сказав чоловік.

Журналісти BBC звернулися до поліції Дубая щодо справ Монік Карунгі та Кейли Бірунгі, але відповіді так і не отримали.

До слова, раніше українська модель Марія Ковальчук, яку навесні знайшли непритомною в Дубаї зі зламаними руками і ногами, дала інтерв’ю російській пропагандистці Ксенії Собчак. Ковальчук розповіла, що приїхала на відпочинок, а зловмисниками були знайомі, які погрожували їй та не випускали з номера. Українка стверджувала, що втекла, але потім її пам’ять обривається. Модель припускає, що її побили або скинули з висоти. Серед підозрюваних — син донецького бізнесмена та громадяни Росії і Білорусі. Поліція Дубая вважає, що це було падіння, тоді як Україна розглядає версію торгівлі людьми.