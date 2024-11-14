Секс з неповнолітніми і блокування допомоги Україні: Трамп назвав ім'я нового генпрокурора

Метт Гетц не лише завзятий критик України, але і має скандальну біографію і пов'язаний із секс-скандалами.

Новообраний президент США Дональд Трамп визначився зі своїм кандидатом на посаду генерального прокурора. Він пропонує призначити конгресмена від Флориди Метта Гетца.

Проте біографія нового потенційного генпрокурора є досить скандальною. Що відомо про Метта Гетца, розбирався ТСН.ua.

"Метт покінчить захистить наші кордони, ліквідує злочинні організації та відновить украй зруйновану віру та довіру американців до Міністерства юстиції", – запевнив Трамп.

За інформацією CNN, Гетц має відносно обмежений досвід юриста-практика, якщо порівняти з попередніми генпрокурорами, які мали досвід роботи суддями чи відомими національними адвокатами. Натомість більшу частину професійної кар’єри після закінчення юридичної школи він провів як політик.

Ставлення до України

У лютому 2023 року він ініціював резолюцію, яка закликала припинити військову та фінансову підтримку України та звинувачував адміністрацію Байдена у нібито підживленні корупції в нашій країні. Також Гетц голосував проти закону про лендліз для України. У 2024 році політик активно виступав проти закону про додаткову допомогу Україні.

4 жовтня 2023 року Гетц ініціював процес відправлення тодішнього спікера Палати представників, республіканця Кевіна Маккарті у відставку. Це паралізувало процес голосування за виділення допомоги Україні на тривалий час і спричинило серйозний розкол серед республіканців.

Гетц також постійно озвучував російські наративи про те, що допомога Україні призведе до ескалації війни.

Секс з неповнолітніми і підозри у секс-торгівлі

Як повідомляє Вild, щодо конгресмена з 2023 року триває розслідування Комісії з етики Конгресу США. Йдеться про підозру в торгівлі людьми з метою сексуального насильства. Підґрунтям є хвальби, що він займався сексом із неповнолітніми. У справі фігурувала 17-річна дівчина.

Колега по партії висунув Гетцу звинувачення в тому, що він показував колегам у Палаті представників фотографії та відео дівчат, з якими "спав". Кажуть, що він також хвалився, що змішав сексуальні підсилювачі в енергетичні напої та випив їх, "щоб протриматися цілу ніч".

Сам політик заперечує ці звинувачення.

"Я не отримав (про призначення Гетца – Ред.) жодного хорошого коментаря", — сказав представник Республіканської партії Дон Бекон з Небраски.

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