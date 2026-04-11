Секс зі 120 чоловіками під примусом: 61-річного звинувачують у насильстві над дружиною

Дівчина / © pixabay.com

Реклама

У шведському місті Хернесанд судять 61-річного чоловіка, який три роки змушував дружину до сексу з іншими. Слідство встановило, що він організував зустрічі з понад 120 чоловіками. Щоб контролювати жінку, він використовував наркотики, камери спостереження та погрожував їй убивством.

Про це пише BBC.

Що відомо про справу

За матеріалами справи, усе відбувалося з 2022 по 2025 рік на віддаленій фермі. Прокурори кажуть, що чоловік шукав клієнтів в інтернеті, і ті приїжджали з усієї Швеції, щоб заплатити за секс із його дружиною.

Реклама

Для контролю над жертвою підсудний використовував:

Наркотичні речовини для придушення волі та «розширення меж» жінки;

Соціальну ізоляцію та віддаленість їхнього житла;

Систему відеоспостереження , яка фіксувала статеві акти;

Жорстокі погрози, зокрема обіцянки спалити її живцем або відрізати пальці.

Позиція сторін та хід процесу

Підсудний заперечує провину. Його захисниця Мартіна Міхаельсдоттер Ольссон заявила, що клієнт не погоджується з версією прокуратури та стверджує, що зустрічі відбувалися добровільно, а він лише допомагав у їх організації.

Натомість прокурор Іда Аннерштедт наголошує на цинічності дій чоловіка.

«Він використовував її особливо вразливе становище та страх перед ним, щоб нормалізувати свою примусову поведінку», — заявила вона виданню Expressen.

Реклама

Як докази обвинувачення планує надати записи з камер спостереження, онлайн-чати, записи в календарях та дані про платежі.

Міжнародний резонанс та інші фігуранти

Справу вже порівнюють із процесом француза Домініка Пеліко. Суд у Хернесанді проходить у закритому режимі для захисту анонімності потерпілої, яка після звернення до поліції розлучилася з чоловіком.

Окрім головного фігуранта, правоохоронці ідентифікували 120 чоловіків, які мали сексуальні контакти з жінкою. Проте наразі звинувачення висунуто лише 28 особам. Більшість із них заперечують факт оплати або вчинення сексуальних дій. Чоловіку інкримінують серію зґвалтувань, нападів та примус до сексуальних послуг.

Нагадаємо, у Лозівському районі Харківської області зафіксовано випадок сексуального насильства щодо 16-річної дівчини, яка має розумову відсталість.