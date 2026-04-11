Секс зі 120 чоловіками під примусом: 61-річного звинувачують у насильстві над дружиною
У Швеції чоловіка звинувачують у примусі дружини до сексу з 120 чоловіками.
У шведському місті Хернесанд судять 61-річного чоловіка, який три роки змушував дружину до сексу з іншими. Слідство встановило, що він організував зустрічі з понад 120 чоловіками. Щоб контролювати жінку, він використовував наркотики, камери спостереження та погрожував їй убивством.
Про це пише BBC.
Що відомо про справу
За матеріалами справи, усе відбувалося з 2022 по 2025 рік на віддаленій фермі. Прокурори кажуть, що чоловік шукав клієнтів в інтернеті, і ті приїжджали з усієї Швеції, щоб заплатити за секс із його дружиною.
Для контролю над жертвою підсудний використовував:
Наркотичні речовини для придушення волі та «розширення меж» жінки;
Соціальну ізоляцію та віддаленість їхнього житла;
Систему відеоспостереження, яка фіксувала статеві акти;
Жорстокі погрози, зокрема обіцянки спалити її живцем або відрізати пальці.
Позиція сторін та хід процесу
Підсудний заперечує провину. Його захисниця Мартіна Міхаельсдоттер Ольссон заявила, що клієнт не погоджується з версією прокуратури та стверджує, що зустрічі відбувалися добровільно, а він лише допомагав у їх організації.
Натомість прокурор Іда Аннерштедт наголошує на цинічності дій чоловіка.
«Він використовував її особливо вразливе становище та страх перед ним, щоб нормалізувати свою примусову поведінку», — заявила вона виданню Expressen.
Як докази обвинувачення планує надати записи з камер спостереження, онлайн-чати, записи в календарях та дані про платежі.
Міжнародний резонанс та інші фігуранти
Справу вже порівнюють із процесом француза Домініка Пеліко. Суд у Хернесанді проходить у закритому режимі для захисту анонімності потерпілої, яка після звернення до поліції розлучилася з чоловіком.
Окрім головного фігуранта, правоохоронці ідентифікували 120 чоловіків, які мали сексуальні контакти з жінкою. Проте наразі звинувачення висунуто лише 28 особам. Більшість із них заперечують факт оплати або вчинення сексуальних дій. Чоловіку інкримінують серію зґвалтувань, нападів та примус до сексуальних послуг.
