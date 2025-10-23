"Сексуальна війна" за таємниці Кремнієвої долини: як Китай і Росія крадуть технології у США

Китай і Росія використовують жінок-шпигунок

Спецслужби Китаю та Росії використовують привабливих жінок для спокушання і шпигунства за фахівцями Кремнієвої долини, що є частиною ширшої гібридної кампанії з крадіжки американських технологічних секретів. Ця тактика, відома як «медова пастка» або «сексуальна війна», дозволяє іноземним оперативникам отримувати доступ до конфіденційної інформації.

Про це виданню The Times розповіли інсайдери галузі та експерти з контррозвідки.

Шлюб із мішенню: «медова пастка» як довічна операція

Експерти з контррозвідки попереджають, що ця стратегія виходить далеко за межі звичайного короткочасного шпигунства. За їхніми словами, іноземні агенти одружуються зі своїми мішенями та навіть народжують від них дітей. Погоджуючись на таке життя, вони ніби підписують контракт на «довічну операцію зі збору інформації».

Один колишній співробітник контррозвідки розповів про випадок «красивої» російської жінки, яка вийшла заміж за американського колегу в аерокосмічній компанії. Розслідування показало, що вона навчалася у «російській школі м’якої сили», і хоча спочатку з’явилася у США як експертка із криптовалюти, насправді прагнула проникнути у військову та космічну інноваційну спільноту. Її чоловік про це нічого не підозрював.

«З’явитися, одружитися з ціллю, народити дітей із ціллю і проводити довічну операцію зі збору інформації. Про це надто неприємно думати, але це дуже поширено», — прокоментував колишній чиновник.

Джеймс Малвенон, директор зі стратегічної розвідки в компанії Pamir Consulting, зазначив, що «сексуальна війна» є «справжньою вразливістю» для США, оскільки американська культура не дозволяє використовувати таку тактику, що дає супротивникам «асиметричну перевагу».

Гібридна економічна війна: від стартапів до LinkedIn

Китай і Росія відмовилися від тактики професійних шпигунів, які діяли в тіні, і тепер використовують підхід, що охоплює все суспільство, залучаючи звичайних громадян: інвесторів, бізнесменів, академіків і криптоаналітиків.

Втрати економіки США від крадіжки комерційної таємниці оцінюються у $600 мільярдів на рік. Експерти назвали кілька методів, які використовуються для крадіжки інтелектуальної власності (ІВ):

Конкурси стартапів: Китай проводить міжнародні «пітч-конкурси» на території США, де засновники діляться бізнес-ідеями та інтелектуальною власністю. Переможці отримують нагороди та інвестиції за умови, що вони перенесуть свою ІВ до Китаю. Один з учасників розповів, що його змушували носити мікрофон і слідкували за ним під час заходу. Фінансування стартапів: китайські венчурні капіталісти цілеспрямовано інвестують в американські стартапи, які раніше фінансувалися Міністерством оборони США. Це призводить до того, що відсоток іноземного володіння перетинає поріг, і Пентагон більше не може робити інвестиції, що фактично відсікає уряд США від інноваційної інтелектуальної власності. Малвенон назвав це «драфтингом». Пряме вербування: чоловіки, які працюють у сфері технологій, отримують «величезну кількість дуже витончених запитів у LinkedIn від того самого типу привабливих молодих китайських жінок».

«Це Дикий Захід. Китай націлюється на наші стартапи, наші академічні установи, наших інноваторів… і ми навіть ще не вийшли на поле бою», — підсумував Джефф Стофф, академік з безпеки та колишній аналітик уряду США.

Нагадаємо, контррозвідка Великої Британії попередила політиків про зростання загрози шпигунства з боку Росії, Китаю та Ірану. Британські спецслужби застерегли, що іноземні агенти намагаються встановити вплив серед можновладців та отримати конфіденційні дані.