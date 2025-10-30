Франція ухвалила закон, що захищає жертв сексуального насильства / © unsplash.com

Французький парламент остаточно схвалив поправки, які вносять поняття згоди до юридичного визначення сексуального насильства та зґвалтування. Відтепер будь-який сексуальний акт без згоди вважається зґвалтуванням.

Про це повідомляє BBC.

Раніше французьке законодавство визначало зґвалтування лише як «будь-яку форму сексуального проникнення, вчинену із застосуванням насильства, примусу, погроз або раптовості». Тепер закон уточнює, що згода має бути «вільною, усвідомленою, конкретною, попередньою та такою, що може бути відкликана», а мовчання або відсутність реакції не можуть вважатися згодою.

Ці зміни стали наслідком гучної справи Жизель Пеліко, яку понад десять років її чоловік приспав наркотиками і дозволяв десяткам чоловіків ґвалтувати, поки вона була непритомною. Під час судового процесу у 2024 році 50 осіб визнали винними у сексуальному насильстві чи зґвалтуванні.

Багато обвинувачених намагалися виправдатися тим, що не знали про непритомний стан жінки і нібито не мали наміру чинити злочин. Прийнятий закон унеможливлює подібні виправдання, адже тепер ключовим є саме наявність згоди, а не «намір».

Авторами поправки стали депутатка від «зелених» Марі-Шарлот Гарен та центристка Веронік Ріотон, які назвали ухвалення закону «історичною перемогою» та важливим кроком у боротьбі із сексуальним насильством.

Попри підтримку, документ викликав дискусії. Частина критиків побоювалася, що нова норма нібито перетворить інтимні стосунки на «контракти», або що постраждалій стороні буде складніше довести відсутність згоди. Проте Державна рада Франції підтримала законопроєкт, зазначивши, що він «чітко підкреслює, що сексуальні дії без згоди порушують основоположний принцип особистої та сексуальної свободи».

Поправку схвалено після тривалих міжпартійних дебатів: за остаточне ухвалення в Сенаті проголосували 327 депутатів, ще 15 утрималися.

Нагадаємо, раніше у Франції за організацію зґвалтувань його дружини Жизель засуджено 71-річного Домініка Пеліко. Він відбуває 20-річний термін ув’язнення за організацію групових зґвалтувань своєї ексдружини Жизель Пеліко, підозрюють у ще двох злочинах. Серед нових звинувачень — зґвалтування і вбивство рієлторки Софі Нарме у Парижі 4 грудня 1991 року.