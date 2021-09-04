Сексуальні тортури в тюремній лікарні Саратова: опубліковано моторошні фото

У лікарні для хворих туберкульозом в’язнів практикували покарання у вигляді зґвалтування дерев’яною шваброю.

Російський правозахисний проект Gulagu.net опублікував моторошні фотографії зі сценами сексуального насильства над ув'язненими в туберкульозній лікарні у місті Саратові.

Відео, на якому демонструються ці фото, опубліковане на офіційному YouTube-каналі правозахисної організації.

Загалом у ролику п’ять фотографій, на яких приховано обличчя. На одній з них голий чоловік із закритим марлевою пов'язкою пахом лежить на підлозі в позі розп'ятого, а навколо нього стоять люди в чорному, які розтягують в сторони прив'язані до його рук бинти.

На другому фото - голий чоловік, ноги якого розсунуті та прив'язані до лікарняного ліжка. Над ним, тримаючи в руці якийсь тюбик, нависає інший чоловік.

На третьому фото - секс між двома чоловіками. На четвертому чоловік відтягує гумку трусів, стоячи за спиною голого чоловіка, який перехилений через спинку ліжка. На останньому фото - четверо голих чоловіків з татуюваннями вишикувалися перед камерою, тримають один одного за геніталії.

Усі фотографії супроводжуються підписом: “Кабінет начальника відділення”.

Як повідомляє видання “Медиазона”, раніше ув'язнені та їхні родичі розповідали про тортури і вимагання в обласній туберкульозній лікарні №1 (ОТБ-1) управління Федеральної служби виконання покарань у Саратовської області. За їхніми заявами було відкрито кримінальні провадження за статтею про насильницькі дії сексуального характеру, вчинені групою осіб з особливою жорстокістю.

Також читайте Навальному не дають спати: юристи політика вимагають припинити тортури і звинувачують Путіна

Як свідчать у своїх показах потерпілі, з боку адміністрації цієї установи до них застосовувалися тортури, зокрема, у вигляді зґвалтування дерев’яним держаком швабри чи просто дерев’яними палицями.

Потерпілих у справах про насильство в цій установі четверо. Вони називають одні й ті ж прізвища ґвалтівників - “активістів”, офіційно оформлених в тюремній лікарні санітарами і завгоспами.

Нагадаємо, раніше у Львові двоє підлітків 16 і 18 років три дні катували двох пенсіонерів, начебто за борг у 200 гривень.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання