Секта "Діти Бога": вціліла жертва збоченого культу розповіла про масові оргії та педофілію (фото)

Вважається, що близько 15 000 людей були "Дітьми Божими" під час розквіту культу, який мав вплив по всьому світу і заманював людей під виглядом любові та Ісуса.

Вціліла жертва збоченого культу з масовими оргіями розповіла про жах педофілії та яким було там життя.

Про це пише The Sun.

36-річна Даніелла Местянек Янг докладає всіх зусиль, щоб пролити світло на жахіття, з якими вона зіткнулася в секті "Діти Бога" та її сексуально орієнтованих лідерів. Вона була донькою одного з таких високопоставлених членів секти, але їй вдалося втекти, коли їй було 15 років.

Зараз вона живе у Вашингтоні, але її дідусь досі керує фінансами секти, які, за її словами, обчислюються сотнями мільйонів доларів.

Вона розповіла в інтерв'ю: "Це стало відомим як сексуальний культ".

Даніелла Янг / Фото: Instagram/@daniellamyoung_

Даніелла є авторкою книжки "Некультурна" – мемуарів, у яких вона розповіла про її перебування в цій жахливій організації, де вона зазнала фізичного й сексуального насильства з боку членів групи. Група була заснована 1968 року як "Підлітки за Христа", яку колишній священик Девід Берг затаврував як привабливе місце для вигнанців і хіпі.

Вважалося, що близько 15 000 людей були частиною цієї організації під час її піку, 130 колоній були розкидані по всьому світу, але, за словами Даніелли, вона вчила своїх послідовників, що зовнішній світ є злом. Вона зазначила випадки програмування тілесних покарань і медичної недбалості.

Вона погодилася зі свідченнями пари британців, які вижили 2018 року і назвали це місце "пеклом на землі".

Девід Берг / Фото: mirror.co.uk

Мама Даніелли, за її словами, була змушена вийти заміж за 39-річного чоловіка, коли їй було лише 13 років, зазначивши, що це "все було пов'язано з працею і торгівлею дітьми". 1974-го прокуратура Нью-Йорка визначила цю організацію як культ, а ФБР та інші органи влади США розслідували звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми.

Даніелла стверджує, що зазнала сексуального насильства в п'ятирічному віці: "Я пережила дуже страшне сексуальне насильство, і я подумала, що якщо це Божа любов, то я не хочу мати з цим нічого спільного. Вони дивилися, як мене тягнув педофіл... І мене не було 10 годин. І ніхто не ставив жодних запитань".

Даніелла Янг / Фото: Instagram/@daniellamyoung_

Пізніше її мати допомогла їй втекти, допомігши дістатися Техасу з самим лише паспортом. "Я повинна була втекти до 16 років, тому що в 16 років від тебе очікують, що ти займатимешся сексом з усіма, хто тебе попросить, і не користуватимешся протизаплідними засобами, оскільки, звісно, культ хоче, щоб ти була вагітною", – сказала вона.

Даніелла, яка зараз виховує доньку, більшу частину свого часу присвячує навчанню інших психології культу та динаміці групової поведінки.

Нагадаємо, раніше ще одна членкиня секти "Діти Бога" шокувала, як її трирічну видали заміж за 67-річного лідера культу. Вона розповіла про свою церемонію.

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