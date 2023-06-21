Секта "Діти Бога": жінка шокувала, як її трирічну видали заміж за 67-річного лідера культу (фото)

Жінка, народжена в секті, поділилася подробицями свого шлюбу, де, як вона стверджує, стала дружиною у віці трьох років.

Про це пише Mirror.

40-річна Серена Келлі була уособленням "Дітей Бога" — релігійної організації, заснованої Девідом Бергом, яка колись мала бази в усьому світі, зокрема на Філіппінах та в Японії.

Група, яку широко засуджували як культ, заохочувала безладні статеві зв'язки серед членів та вважала, що діти стають дорослими у віці 12 років.

Девід Берг / Фото: mirror.co.uk

Серена каже, що її віддала за дружину Девіду Бергу, також відомому як батько Девід, її мати Сара, яка була провідним членом організації, і тепер вона розповіла про свою церемонію одруження з 67-річним чоловіком.

Серена з мамою Сарою / Фото: mirror.co.uk

Серена з Остіна, штат Техас, сказала: "Я думаю, що найвідоміша історія з мого дуже раннього дитинства з Бергом була, коли я була віддана йому як наречена моєю матір'ю, тому вона привела мене до нього, коли мені виповнилося три роки. Одразу після дня народження. Вона посадила мене до себе на коліна, він поцілував мене і сказав цілу промову про те, що я буду його назавжди, і ми матимемо союз. Речі, які не мають сенсу для трирічної дитини. Потім він дав мені обручку, вона була досить великою, але те, що він зробив, було обмотане стрічкою навколо кільця, щоб зробити його досить товстим, щоб поміститися на моєму пальці, і він сказав мені завжди носити його та знімати стрічку, коли я ставала старшою, тому воно завжди мені пасувало. Це дуже боляче, що він думав так далеко у майбутнє. Він уже був одружений з декількома іншими дівчатками-підлітками, я виявилася наймолодшою у три роки. Були й інші дівчатка віком від 12 до 15 років, яким подарували обручку, це серце, яке тримають дві руки".

Серена з мамою / Фото: mirror.co.uk

Бергу вдалося переконати тисячі своїх послідовників у тому, що наближається кінець світу і єдиний спосіб знайти порятунок - це секс та оргазми.

Жінки мали бути вільно доступними для будь-якого чоловіка, який хотів зайнятися з ними сексом. І тоді Берг видав одне зі своїх навчань – Закон Любові.

У ньому говорилося, що будь-який член культу може займатися сексом із будь-ким, зокрема дітьми.

Мама Серени з Девідом / Фото: mirror.co.uk

Серена сказала, що після "шлюбу" вона жила разом із старшими членами групи та роками була свідком систематичного насильства.

Вона стверджувала: "У будинку Берга я зазнавала великої кількості сексуальних знущань, як через себе, так і через те, що я була свідком. У будинку Берга весь час були оргії, багато разів я залишалася одна, щоб тинятися по дому на самоті, бо були б п'яні оргії у вітальні. Я плавала у басейні, а на іншому кінці басейну були оргії. Навколо мене була голизна та сексуальність. Ми були на Філіппінах, і жінки ходили голими або топлес, а чоловіки ходили в боксерах".

Вона розповіла, як Берг жив у окремому будинку, але приходив на ігрові заняття, на яких його доводилося називати "дідусь".

Серена Келлі / Фото: mirror.co.uk

Найбільше її шокував "жахливий" запах від нього, в якому вона пізніше впізнала алкоголь.

"В основному це були поцілунки та обійми в ліжку, дуже недоречні речі. Були й інші діти, у тому числі його власна дочка та його онука, моя старша сестра, було багато дівчаток, які зазнали цього. Берг вважав, що ми повинні дотримуватися біблійних правил, тому в Біблії вважається, що дитина стає дорослою у 12 років. Берг буквально сказав, що коли тобі 12 років, ти вже дорослий, тому ти почнеш займатися сексом із дорослими та почнеш жити як дорослий, тож працюй, візьми на себе дорослі обов'язки. Вони вважалися досить дорослими, щоб робити це, і їм доводилося займатися сексом", - додала вона.

Нагадаємо, жінка знепритомніла після того, як затягнулася вейпом незнайомця на фестивалі. Її рятувала медсестра із натовпу.

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