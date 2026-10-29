Секунди до катастрофи: українець на бензовозі опинився перед потягом у Польщі — відео

Прапор Польщі / © Pixabay

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У польській Познані 31-річний громадянин України, який керував автоцистерною з пальним, ледь не потрапив під потяг. Вантажівка опинилася між закритими шлагбаумами на залізничному переїзді. Водієві вдалося виїхати буквально за кілька секунд до прибуття поїзда.

Про це повідомляє польське видання ePoznan.pl із посиланням на поліцію та очевидців інциденту.

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Небезпечна ситуація сталася на залізничному переїзді Познань-Воля, поблизу траси DK92. За словами очевидця, через затор бензовоз зупинився просто на коліях. У цей момент шлагбауми почали опускатися, і вантажівка опинилася заблокованою.

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На відео, яке надіслав до редакції читач, видно, як один із людей виходить з автомобіля та силою піднімає шлагбаум, щоб звільнити шлях бензовозу.

Водієві вдалося залишити переїзд в останній момент. Уже за кілька секунд коліями промчав пасажирський потяг сполученням Мокрава — Щецин-Головний.

Інцидент також спричинив пошкодження шлагбаумів та значні затори на трасі DK92.

За інформацією поліції, за кермом автоцистерни перебував 31-річний українець. Після події він разом зі своїм роботодавцем звернувся до відділку поліції Познань-Єжице та підтвердив причетність до інциденту, зафіксованого на відео.

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Наразі правоохоронці перевіряють обставини події. Водієві може загрожувати штраф до 30 тисяч злотих.

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