Секунди від трагедії: гонщик ризикнув життям, щоб витягнути суперника з вогняного авто

Реклама

Британський гонщик Оллі Мілрой дивом уникнув смерті під час перегонів China GT у Шанхаї після того, як його Ferrari спалахнула внаслідок жорсткої аварії. Інший пілот, Лоек Хартог, миттєво зупинив свій болід, самотужки загасив полум’я та витяг постраждалого суперника з вогняної пастки.

Про це пише LadBible.

Реклама

Мілрой та його суперник Хартог 5 вересня вийшли на старт перших перегонів China GT. Приблизно через 20 хвилин після початку заїзду Ferrari Мілроя опинилася під ударом у бік після зіткнення двох інших автомобілів. У результаті машина спалахнула. Перегони в Шанхаї одразу зупинили.

Реклама

Хартог, побачивши охоплений вогнем автомобіль, без вагань залишив свою машину, взяв вогнегасник і кинувся до Ferrari. Спочатку він намагався загасити полум’я, а потім витягнув Мілроя з автомобіля.

Після аварії Мілрой опублікував допис в Instagram, у якому розповів про вчинок свого суперника.

«Я все ще живий сьогодні ввечері — і повністю завдячую цим одній людині. Лоек негайно зупинився, хоча поблизу не було ні маршалів із прапорами, ні пожежників, і ризикнув власним життям, щоб витягнути мене з автомобіля. Я нічого не пам’ятаю від моменту за 30 секунд до аварії й до години після неї, але я пам’ятатиму його неймовірний вчинок мужності до кінця свого життя. Одного дня я розповім цю історію нашим трьом дітям, і в їхніх очах Лоек також буде найбільшим супергероєм в історії», — висловився Мілрой.

За його словами, аварія спричинила п’ять зламаних ребер, перелом ключиці, переломи кисті та пальця, а також забій легені. Водночас гонщик наголосив, що «могло бути набагато гірше».

Реклама

«Дякую тобі, Лоек. Сьогодні своїм безкорисливим вчинком ти врятував мені життя, і я зобов’язаний тобі ним», — написав Мілрой.

Окремо він подякував уболівальникам за численні слова підтримки. Гонщик запевнив, що має намір «відновитися, одужати», а згодом «повернутися в сідло».

Гонщик Оллі Мілрой у лікарні після аварії / © Instagram/@olliemillroy

Хартог відповів на публікацію свого суперника та зазначив, що радий опинитися в потрібному місці й мати можливість допомогти.

«Тобі немає за що мені дякувати. Я хочу жити у світі, де це не вважалося б проявом хоробрості, а було б інстинктивною реакцією й інших людей. Я дуже вдячний, що опинився саме там, де потрібно, у потрібний момент. Швидкого одужання, і ми залишатимемося на тісному зв’язку», — висловився гонщик.

Реклама

Згодом Хартог опублікував окремий допис, у якому детальніше описав свої дії під час аварії.

«Коли я побачив далеко попереду автомобіль, який перетворився на величезну вогняну кулю, насправді не було жодного рішення, яке потрібно було б ухвалювати. З того, що я побачив, я щиро вважав, що водій може не вибратися самостійно. Я зупинився, вийшов із машини та попрямував до автомобіля. Жодної миті сумніву не було. Це було страшно. Були моменти, коли я не знав, чи зможу взагалі витягнути Оллі. Але ця історія не про те, що зробив я, і я впевнений, що багато людей у такій самій ситуації відреагували б точно так само», — розповів гонщик.

Команда Мілроя AAI Motorsport після інциденту оголосила, що «більше не братиме участі в жодних перегонах, організованих China GT».

У команді наголосили, що автомобіль залишався охопленим вогнем «понад хвилину», та поставили питання: «Що могло б статися, якби сьогодні цей водій не втрутився?»

Своєю чергою, China GT після аварії оприлюднила заяву, в якій пообіцяла провести додатковий аналіз інциденту.

«Ми додатково переглянемо та розслідуємо аварію, а також розробимо більш комплексні плани для усунення недоліків в організації змагань, забезпеченні підтримки, реагуванні на надзвичайні ситуації, рятувальних та медичних послугах», — повідомили у China GT.

До слова, під час тренування з плавання на річці Саванна у США на 31-річного Джонатана Бруні напав алігатор завдовжки до 1,5 м і вчепився йому в руку. Спортсмен зміг врятуватися завдяки сміливому прийому. У лікарні виявилося, що зуби тварини пошкодили лише шкіру, не зачепивши м’язи та тканини.

Новини партнерів

Новини партнерів