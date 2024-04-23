Селфі ледь не закінчилося смертю – ведмідь накинувся на туристку (відео)

Жінка ледь не залишилася без руки через необачний вчинок.

У Румунії 72-річна туристка із Шотландії ледь не залишилася без руки та потрапила до лікарні через спробу зробити селфі з ведмедем.

Відео опублікував один із телеканалів Румунії.

Спроба зробити фото із дикою твариною закінчилась для жінки пораненням. Вже у лікарні вона розповіла, що "просто хотіла зробити фото" дикого хижака, який підійшов до авто.

Як розповіли журналісти, подія сталася 22 квітня, коли туристка їхала гірською дорогою в окрузі Арджеш. Помітивши двох ведмедів, жінка попросила свого супутника зупинити авто.

Вона приспустила скло та витягнула руку – саме у цей момент один із ведмедів напав на жінку.

Водій різко рушив з місця, після чого викликав рятувальників. На місце приїхали жандарми та медики, які відігнали хижаків і забрали жінку до найближчої лікарні.

Вона була при свідомості і розповіла, що витягла руку з телефоном із вікна, коли ведмідь кинувся її шматувати.

Для попередження населення в цьому районі було видано повідомлення RO-Alert, яке закликає місцевих жителів не контактувати з ведмедями та телефонувати рятувальникам, якщо тварини наближаються до них.

Нагадаємо, у Словаччині ведмідь налякав туристів з Білорусі – зустріч закінчилася трагічно (фото).

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