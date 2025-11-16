👻 Село-привид у лісах Трансильванії: Блогери показали найізольованішу та найбільш моторошну локацію (Фото/Відео) Трансильванія, Румунія

Реклама

Німецькі дослідники занедбаних об’єктів випадково виявили в глибині трансильванських лісів Румунії покинуте село, яке користувачі мережі назвали «найізольованішим у світі».

Кадри блогерів Тіля та Марко на YouTube-каналі Broken Window Theory викликали у глядачів моторошні та неприємні відчуття.

Забуття, поглинуте природою

Експедиція Тіля та Марка у Румунію подарувала користувачам Мережі сенсаційну знахідку. Блогери дослідили комплекс покинутих будівель, зокрема, занедбану церкву, цвинтар та низку старовинних будинків.

Реклама

Блогери виявили в глибині трансильванських лісів Румунії покинуте село Фото: Broken Window Theory

За словами дослідників, багато споруд віком до 200 років перебувають в аварійному стані, що робить їх небезпечними для відвідування. Усередині будинків залишилися кинуті особисті речі: подушки, ковдри, меблі та багато сміття.

Одного з дослідників, Тіля, найбільше вразило, як «природа безжально знищила сліди життя людей». Густа рослинність активно поглинає архітектуру, перетворюючи колишнє поселення на справжнє село-привид.

Фото: Broken Window Theory

Таємниця зникнення та збереження локації

Одним із ключових, найбільш моторошних місць експедиції, дослідники назвали покинутий цвинтар. Наразі достеменно невідомо, що саме змусило місцевих жителів залишити це ізольоване поселення.

Блогери вирішили не розкривати точної локації цієї знахідки. Вони пояснюють своє рішення бажанням зберегти унікальне місце від зайвих очей та ймовірного мародерства, що часто трапляється з покинутими історичними об’єктами.

Реклама

Ця знахідка вкотре привертає увагу до феномену покинутих населених пунктів, які через свою ізольованість та містичну атмосферу стають об’єктами дослідження для шукачів пригод.

Нагадаємо, туристи із Києва загубилися після підкорення Говерли в Карпатах. Під час спуску з гори кияни втратили орієнтир через різке погіршення погодних умов.