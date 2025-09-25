Семеро ченців загинули: обірвалася канатна дорога

Буддисти / © Associated Press

Семеро ченців-буддистів загинули і ще декілька отримали поранення під час падіння вагона канатної дороги на Шрі-Ланці.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Нещасний випадок стався 24 вересня близько 21:00 за місцевим часом, коли 13 ченців поверталися до монастиря після релігійних ритуалів на священному місці.

Двоє ченців отримали легкі травми, оскільки встигли вистрибнути з вагона, а четверо інших перебувають у лікарні із серйозними травмами.

Влада підозрює, що нещасний випадок стався через обрив троса на вагоні, який перевозив ченців до вершини гори. Поліція Пансіягами продовжує розслідування інциденту.

