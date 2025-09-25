ТСН у соціальних мережах

Семеро ченців загинули: обірвалася канатна дорога

На Шрі-Ланці сталася жахлива трагедія — загинуло багато ченців під час обриву канатної дороги.

Віра Хмельницька
Буддисти

Буддисти / © Associated Press

Семеро ченців-буддистів загинули і ще декілька отримали поранення під час падіння вагона канатної дороги на Шрі-Ланці.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Нещасний випадок стався 24 вересня близько 21:00 за місцевим часом, коли 13 ченців поверталися до монастиря після релігійних ритуалів на священному місці.

Двоє ченців отримали легкі травми, оскільки встигли вистрибнути з вагона, а четверо інших перебувають у лікарні із серйозними травмами.

Влада підозрює, що нещасний випадок стався через обрив троса на вагоні, який перевозив ченців до вершини гори. Поліція Пансіягами продовжує розслідування інциденту.

Нагадаємо, у В’єтнамі у саду виявили кінцівку руки, яку собі відрізав ченець. Наразі частина руки зберігається в кришталевій релікварії на вівтарі. Місцеві жителі шанують її як «алмазну реліквію», що символізує духовне просвітлення.

