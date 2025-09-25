- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 311
- Час на прочитання
- 1 хв
Семеро ченців загинули: обірвалася канатна дорога
На Шрі-Ланці сталася жахлива трагедія — загинуло багато ченців під час обриву канатної дороги.
Семеро ченців-буддистів загинули і ще декілька отримали поранення під час падіння вагона канатної дороги на Шрі-Ланці.
Про це повідомляє Daily Mirror.
Нещасний випадок стався 24 вересня близько 21:00 за місцевим часом, коли 13 ченців поверталися до монастиря після релігійних ритуалів на священному місці.
Двоє ченців отримали легкі травми, оскільки встигли вистрибнути з вагона, а четверо інших перебувають у лікарні із серйозними травмами.
Влада підозрює, що нещасний випадок стався через обрив троса на вагоні, який перевозив ченців до вершини гори. Поліція Пансіягами продовжує розслідування інциденту.
