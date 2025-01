Семирічний гонщик трагічно помер після аварії – фото, подробиці

У Нідерландах помер семирічний гонщик на мінібайках після того, як потрапив в аварію під час тренування.

Сід Веєр впав під час тренування в приміщенні. Хлопчик приземлився з сильним ударом, і швидка допомога прибула на місце події.

Його доправили до місцевої лікарні в Ехті, але потім швидко перевезли гелікоптером до іншого медзакладу. У лікарні в Маастрихті Сід переніс чотири операції.

Сід Веєр / Фото: Jam Press

Загалом він провів у лікарні два тижні. Незабаром після аварії, яка сталася в Свальмені, Лімбург, 22 грудня, сім'я дізналася, що травми Сіда були дуже серйозними.

5 січня сім'я опублікувала заяву, в якій підтвердила, що маленький чемпіон пішов з життя.

У повідомленні йшлося: "Минулого понеділка з'явився невеликий промінь надії в ситуації Сіда. Наприкінці тижня цей промінчик надії змінився на найтемніший сценарій і перетворився на нечесний бій, який Сід не зміг виграти. Сід бився як лев. Ми – Рейнольд і Ріанна, Бойд, Мак і Лоек – боролися з ним до останньої хвилини з усіх сил, лікарі та медсестри зробили все, що могли. Сід помер сьогодні вдень у присутності своєї родини".

Сід Веєр / Фото: Jam Press

Двоюрідний брат Сіда, Коллін Веєр, також поділився емоційними словами в соціальних мережах. Коллін, який є професійним мотогонщиком, сказав: "Ти боровся з усіх сил проти всього, що сталося, але не зміг перемогти у цій важкій і нелегкій битві. Ти дав мені ще більше мотивації боротися так само наполегливо, як і ти. Я люблю тебе, Сіде".

Цього року Коллін посів третє місце в чемпіонаті світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів у класі Moto3. Минулого року Сід став чемпіоном Нідерландів у класі мінібайків Junior A.

Сід Веєр / Фото: Jam Press

