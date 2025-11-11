Семирічний хлопчик помер у лікарні після «грубої та фатальної помилки» медсестри

Іграшка / © pixabay.com

У Королівському суді Саутерка (Велика Британія) судять 64-річну медсестру Анурадху Бхупатіраджу - майже через 10 років після смерті дитини, у якій її звинувачують. Працівниці лікарні інкримінують ненавмисне вбивстві з грубої недбалості.

Про це повідомляє видання The Mirror.

Інцидент стався у серпні 2016-го у приватній лікарні Лондона. 7-річний Джеймс Дверріхаус помер після того, як старша медсестра не підключила його до життєво важливих моніторів, коли він перебував у відділенні інтенсивної терапії. Стверджується, що медикиня припустилася «грубої та фатальної помилки», яка призвела до смерті дитини.

Зазначається, що Джейм був жвавою дитиною, але мав низку «суттєвих» проблем зі здоров'ям, зокрема апное сну (розлад, коли під час сну відбуваються періодичні короткочасні зупинки дихання - Ред.). 25 серпня 2016 року він переніс планову операцію на кишківнику.

За даними слідства, хірургічне втручання минуло успішно. Хлопчик залишився у відділенні інтенсивної терапії лікарні. Медсестра Бхупатіраджу чергувала тієї ночі та двічі протягом своєї зміни брала на себе особистий догляд за Джеймсом, коли молодша медсестра робила перерви.

Близько 2:10 26 серпня вона прийшла перевірити дитину, бо молодша медсестра тимчасово зняла з хлопчика обладнання для моніторингу. За їхніми словами, він не спав, а тому нервував та тягнув різні дроти.

Приблизно за 40 хвилин Джеймс заснув, повідомив присяжним прокурор Ендрю Томас КК. З його слів, як тільки пацієнт знову заснув, Анурадху Бхупатіраджу повинна була відновити електронний моніторинг, але вона цього не зробила. Понад годину дитина спала в ліжку, але моніторинг не був відновлений.

“Це була груба і фатальна помилка”, - наголосив прокурор.

Необхідність моніторингу була головною причиною, через яку семирічного хлопчика госпіталізували до реанімації. Ризик того, що він може перестати дихати і у нього може статися зупинка серця, був саме тим ризиком, від якого лікарі намагалися його захистити.

Суду повідомили, що молодша медсестра повернулася близько 04:00 та взяла на себе догляд за Джеймсом. Вона виявила, що монітори не були підключені та почала їх підключати. ​​Вона увімкнула апарати, але сигналу не було.».

“Після кількох спроб він з жахом зрозумів, що проблема полягала не в тому, що монітори не працювали, а в тому, що дихання та серце Джеймса зупинилися. Жодного дихання. Жодного пульсу”, - наголосив прокурор.

Була проведена спроба серцево-легеневої реанімації, медикам вдалося відновити пульс, але Джеймс отримав «серйозну та незворотну» травму головного мозку через кисневе голодування. Згодом він помер.

«Смерті Джеймса можна було повністю запобігти. Він помер, бо Анурадха Бхупатіраджу не здійснила цей життєво важливий моніторинг. Якби вона належним чином виконала основну роботу, то знала б, що він перестав дихати. Вона б змогла втрутитися, і він би вижив. Відверто кажучи, її дуже серйозне нехтування спричинило смерть Джеймса», - заявив прокурор.

Бхупатіраджу заперечує ненавмисне вбивство з грубої недбалості. Судовий розгляд триває.

