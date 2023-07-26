Сенат Італії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

130 членів Сенату Італії висловилися за резолюцію, проти не висловився жоден.

Італійські сенатори визнали Голодомор, а саме, той факт, що у 1932-1933 роках СРСР на чолі з Йосипом Сталіним "навмисно спровокував голод, який спричинив мільйони смертей, переважно селян та дрібних землевласників", серед цивільного населення України.

Про це йдеться у резолюції.

Резолюцію про визнання Голодомору геноцидом підтримали 130 членів Сенату Італії, проти не висловився жоден, ще чотири утримались під час голосування.

"Пам'ять про Голодомор та радянські злочини проти українського народу набуває ще більшого значення сьогодні у світлі російського вторгнення та нової спроби стерти українську національну ідентичність", – йдеться у документі.

Цей документ зобов’язує Сенат Італії визнати Голодомор геноцидом з ухваленням будь-якої подальшої ініціативи за погодженням із Палатою депутатів, урядом, європейськими та міжнародними інституціями.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував ухвалення резулюції та назвав це важливим кроком, що "відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв та застерігає майбутні покоління від злочину геноциду".

Тим часом український генеральний прокурор Андрій Костін пояснив, чому треба створити Спеціальний міжнародний трибунал для очільника Кремля Путіна і його найближчого оточення.

Також у Німеччині повідомили, чи є можливість переговорів з кремлівським диктатором.

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