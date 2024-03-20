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Сенат Канади схвалив оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною

Сенат Канади схвалив оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною

Сенат Канади схвалив оновлену угоду про ЗВТ з Україною / Фото: pixabay.com

Тепер угода потребує схвалення генерал-губернатора Канади.

Сенат Канади прийняв у третьому читанні законопроєкт, яким імплементується модернізована Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA). 

Про це повідомила пані посол України в Канаді Юлія Ковалів.

Оновлена угода була підписана 22 вересня 2023 року під час візиту президента України Володимира Зеленського до Оттави.

У лютому цього року Палата громад парламенту Канади підтримала угоду більшістю голосів та направила її до Сенату для затвердження. 

Угода потребує схвалення генерал-губернатора Канади, що має завершити процедуру ратифікації CUFTA в Канаді. 

"Модернізована Угода про вільну торгівлю, яка включає розділи з цифрової торгівлі, фінансових послуг та захисту інвестицій, стане важливим інструментом сприяння українським компаніям у виході на канадський ринок та участі канадських компаній у відбудові", – зауважила Юлія Ковалів.

Нагадаємо, у Канаді допускають розміщення своїх військ в Україні, але назвали умову.

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