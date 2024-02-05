Сенат США може 7 лютого проголосувати за законопроєкт про пакет міжнародної допомоги для України

Вона також підтвердила інформацію про розподіл коштів на підтримку нашої держави.

Сенат США може 7 лютого проголосувати за законопроєкт про пакет міжнародної допомоги, зокрема, й для України.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала посол України в США Оксана Маркарова.

"Оприлюднення законопроєкту робить можливим анонсоване напередодні лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером голосування 5 лютого за припинення дебатів по законодавчому інструменту (legislative vehicle) для пакета міжнародної допомоги та міграційної реформи, а 7 лютого – голосування вже за сам пакет", - зазначила Оксана Маркарова.

Вона також підтвердила інформацію про розподіл коштів на підтримку нашої держави, який передбачає виділення 60 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що Наєв анонсував появу в Україні винищувачів F-16 із ракетами на 300-500 км.

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