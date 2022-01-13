Сенат США не підтримав санкції проти російського газопроводу "Північний потік 2"

Законопроєкт республіканця Теда Круза не отримав потрібної кількості голосів.

У четвер, 13 січня, у сенаті США відхилили законопроєкт про запровадження нових санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік 2", який було запропоновано сенатором-республіканцем від штату Техас Тедом Крузом.

Про це повідомляє Reuters.

Для схвалення законопроєкту "Про захист енергетичної безпеки Європи" була потрібна підтримка як мінімум 60 сенаторів зі 100.

У своєму виступі на трибуні парламенту сенатор Тед Круз заявив, що його законопроєкт про санкції проти компаній, які беруть участь у газопроводі "Північний потік-2", є найкращим способом утримати президента Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну.

Він сказав, що Росія хоче, щоб газопровід було завершено і вона могла використовувати його як палицю проти Європи і “стерти Україну з карти”.

За його словами, єдина причина, чому Росія не захопила всю Україну, коли вона здійснила вторгнення в Крим у 2014 році, полягала в тому, що вона хотіла побудувати газопровід "Північний потік 2”. Тед Круз наголосив, що його законопроєкт не зашкодить трансатлантичним відносинам, оскільки Європарламент проголосував проти газопроводу.

Натомість представники демократів виступили проти. Сенатор Жанна Шахін сказала, що поділяє занепокоєння щодо загрози Росії для Східної Європи і виступає проти газопроводу. Але, на її думку, такий законопроєкт не зупинить “Північний потік 2”, а лише зашкодить трансатлантичним відносинам.

Сенатор Кріс Мерфі підтримав свою колегу по партії і додав, що Росія може легко обійти санкції за допомогою правових змін щодо компаній, які працюють на газопроводі.

Законопроект передбачав запровадження санкцій щодо організацій, відповідальних за проектування, будівництво та експлуатацію газопроводу, а також щодо низки їхніх працівників протягом 15 днів після його ухвалення.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США висловив занепокоєння запровадженням санкцій проти "Північного потоку-2" на рівні закону, який проштовхує сенатор-республіканець Тед Круз, оскільки він може підірвати єдиний фронт заходів у відповідь на ймовірну агресію Росії проти України.

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