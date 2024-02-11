Сенат США наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню

Сенат зробив наступний крок на шляху до прийняття законопроекту HR 815 щодо міжнародної допомоги, який включає Україну.

Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

"67 сенаторів, при 60 необхідних, підтримали рішення про зупинення дебатів по заміні оригінального тексту законопроекту HR 815 на текст, раніше запропонований сенатором П.Мюррей (Д) (сенаторка Патті Мюррей, тимчасова президентка Сенату США — ред.), проти проголосували 27 сенаторів", — повідомила Маркарова.

Наступним процедурним кроком, за словами Оксани Маркарової, є голосування за затвердження заміні тексту. Тут потрібний 51 голос,.

Голосування може відбутися не раніше, аніж через 30 годин з моменту припинення дебатів, тобто понеділка 12 лютого 2024 року.

"Перед голосуванням сьогодні Сенат відхилив клопотання сенатора М.Лі (Р) (американский сенатор-республіканець Майк Лі — ред.), який є прихильником ізоляціонізму, про перегляд рішення щодо розгляду HR 815, яке могло зупинити подальший розгляд. При необхідних 51, це рішення підтримало 40 сенаторів", — повідомила Маркарова.

Нагадаємо, напередодні Сенат США проголосував за просування законопроєкту на один крок у низці попередніх голосувань.

ТСН.uaвже повідомляв, що відомо про голосування в Сенаті та що говорять про Україну.

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