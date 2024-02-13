Сенат США проголосував за продовження підтримки України: реакція Зеленського

Така підтримка є вкрай важливою для нашої держави та воїнів.

У США проголосували за продовження підтримки України. Заради цього рішення ми дуже багато працювали.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Рішення, якого очікували не лише ми, а й багато інших народів, зокрема у Європі. Світ, який чекає, що американське лідерство й надалі буде твердим і допомагатиме захищати життя та берегти свободу. Це дійсно додає впевненості та мотивації", – акцентував він.

Це був перший крок, продовжив президент, а далі – Палата представників, голосування конгресменів там. Очікуємо позитивного рішення й сподіваємося на принципову підтримку.

На своїй сторінці у Twitter Зеленський подякував Чаку Шумеру, Мітчу Макконнеллу та всім сенаторам США, які підтримали продовження допомоги Україні в нашій боротьбі за свободу, демократію та цінності, що мають для нас усіх величезне значення.

"Нам в Україні подальша допомога США дає змогу рятувати людські життя від російського терору. Це означає, що життя в наших містах триватиме й переможе війну", – стверджує український лідер.

За його словами, американська допомога наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу.

Нагадаємо, у вівторок, 13 лютого, Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який включає $60 млрд допомоги Україні.

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