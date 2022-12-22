Сенат США схвалив бюджет на 2023 рік із рекордними $45 млрд для України та союзникам по НАТО - СBS

У четвер, 22 грудня, Сенат США схвалив законопроект про державні витрати в розмірі 1,7 трлн доларів, із яких майже 45 млрд доларів буде виділено для підтримки України та союзникам по НАТО.

Про це повідомляє інформаційне агентство CBS News.

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За інформацією видання, законопроект був ухвалений верхньою палатою - 68 проти 29, легко подолавши поріг у 60 голосів. Лідери Сенату та Палати представників планують направити законопроект президенту США Джо Байдену на підпис до кінця тижня.

У середу, 21 грудня, коли із візитом у США перебував український президент Володимир Зеленський, л ідер сенатської більшості Чак Шумер підштовхнув Сенат до швидких дій і застеріг від уповільнення процесу.

"Це вражаючий результат для учасників переговорів від Республіканської партії, і, що більш важливо, це результат, який дійсно потрібен нашій країні, щоб продовжувати допомагати Україні та іншим нашим друзям, щоб не вводити інновацій і не конкурувати з Росією та Китаєм і зберегти наших відважних чоловіків і жінок в уніформі, оснащеній найкращим навчанням, інструментами та технологіями, які коли-небудь бачив світ", - прокоментував лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.

Нагадаємо, у Конгресі США підтримали поправку до закону про передавання активів Росії на допомогу Україні.

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