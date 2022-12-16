Сенат США ухвалив рекордний оборонний бюджет-2023: скільки отримає Україна

Американський Сенат 15 грудня схвалив законопроєкт з рекордним оборонним бюджетом на 858 млрд доларів на 2023 рік. Документ направили на підпис президенту Джо Байдену.

Про це пише The Hill.

Документ передбачає виділення на оборону на 45 млрд доларів більше, ніж передбачав бюджет Байдена, який його адміністрація подавала в офіційному запиті до Конгресу. "Закон про санкціонування національної оборони" (NDAA) прийнятили переважною двопартійною більшістю: 83 голоси "за", а 11 - "проти".

Зазначається, що оборонний бюджет охоплює $817 мільярдів на витрати Міністерства оборони та $30 мільярдів Міністерству енергетики.

Проєкт закону також передбачає військову допомогу іншим країнам. Зокрема, 800 млн доларів призначено для України. Також передбачається, що 6 млрд доларів піде на Європейську ініціативу стримування, яку розпочали 2014-го після анексії РФ Криму.

Також у новому документі зафіксовано продовження заборони співпраці США з агресоркою Росією у військовій сфері на п'ять років. Тепер проєкт повинен підписати президент США Джо Байден.

Нагадаємо, двоє американських законодавців, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, представили резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена вивести Росію з Ради Безпеки ООН. У тексті наголошується, що порушення Статуту ООН ставлять під сумнів право Росії на постійне членство у Раді безпеки.

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