Світ

Світ
197
Сенат США водинадцяте заблокував тимчасове фінансування уряду

Сенатські демократи вже одинадцятий раз відхилили республіканський законопроєкт про короткострокове фінансування, залишивши уряд США у стані тривалого шатдауну.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Сенат США

Сенат США / © Unsplash

У США триває політичне протистояння навколо бюджетного фінансування. Як повідомляє Politico, демократи в Сенаті в понеділок знову заблокували чергову республіканську спробу ухвалити короткострокову резолюцію, яка тимчасово відновила б роботу уряду. Це вже одинадцяте таке голосування, яке не набрало підтримки.

Республіканська більшість у Палаті представників просуває варіант тимчасового фінансування без додаткових соціальних програм. Демократи ж наполягають на включенні подовження ключових медичних субсидій і заявляють, що не підтримають жоден законопроєкт, який не містить цих гарантій.

Затримка з ухваленням резолюції означає подальше продовження шатдауну — часткового припинення роботи федерального уряду. Переговори між лідерами фракцій тривають, однак політичний консенсус досі не досягнуто.

Ми раніше інформували, що Зеленський сказав, чи впливає шатдаун у США на доставляння зброї Україні.

