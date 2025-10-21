- Дата публікації
Сенат США водинадцяте заблокував тимчасове фінансування уряду
Сенатські демократи вже одинадцятий раз відхилили республіканський законопроєкт про короткострокове фінансування, залишивши уряд США у стані тривалого шатдауну.
У США триває політичне протистояння навколо бюджетного фінансування. Як повідомляє Politico, демократи в Сенаті в понеділок знову заблокували чергову республіканську спробу ухвалити короткострокову резолюцію, яка тимчасово відновила б роботу уряду. Це вже одинадцяте таке голосування, яке не набрало підтримки.
Республіканська більшість у Палаті представників просуває варіант тимчасового фінансування без додаткових соціальних програм. Демократи ж наполягають на включенні подовження ключових медичних субсидій і заявляють, що не підтримають жоден законопроєкт, який не містить цих гарантій.
Затримка з ухваленням резолюції означає подальше продовження шатдауну — часткового припинення роботи федерального уряду. Переговори між лідерами фракцій тривають, однак політичний консенсус досі не досягнуто.
