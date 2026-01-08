Сенат США заборонив Трампу воювати у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У четвер, 8 січня, Сенат США ухвалив резолюцію, яка забороняє президенту Дональду Трампу застосовувати військову силу проти Венесуели без дозволу Конгресу. Це сталося після того, як він наказав провести минулими вихідними військову операцію для захоплення президента країни Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт було ухвалено 52 сенаторами «за» та 47 «проти». Усі демократи проголосували «за», до них приєдналися п’ятеро республіканців — Ренд Пол, Тодд Янг, Ліза Мурковскі, Джош Хоулі та Сьюзен Коллінз.

Резолюція про воєнні повноваження, запропонована сенатором-демократом Тімом Кейном, вимагає від Трампа отримати дозвіл, перш ніж використовувати війська проти Венесуели.

Після суботнього рейду, під час якого спецпідрозділи США атакували столицю Венесуели Каракас і доставили Мадуро до Нью-Йорка для суду за звинуваченнями, пов’язаними з «наркотероризмом», президент заявив, що не повідомив законодавців заздалегідь, оскільки «Конгрес має схильність до витоку інформації».

Це викликало обурення демократів та деяких республіканців, які стверджували, що рейд був незаконним без схвалення Конгресу та ризикував втягнути Сполучені Штати в затяжний конфлікт.

Щоб резолюція Сенату стала законом, вона має бути схвалена Палатою представників, яку очолюють республіканці, та подолати очікуване вето Трампа, для чого потрібна більшість у дві третини голосів в обох палатах американського парламенту.

Нагадаємо, після повалення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро американський президент Дональд Трамп може націлитися на інші країни.