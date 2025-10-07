Сенат США знову не зміг зупинити шатдаун

У США не змогли зупинити шатдаун

У США верхня палата Конгресу не змогла ухвалити жодну з резолюцій, що могли б припинити шатдаун уряду.

Причиною стала суперечка між демократами та республіканцями щодо податкових пільг для вразливих верств населення, повідомляє Укрінформ.

Першим на голосування винесли законопроєкт демократів, який не набрав необхідної більшості: 45 голосів «за» проти 50 «проти».

Після цього Сенат намагався підтримати республіканську версію законопроєкту, прийняту раніше Палатою Представників, але й вона не отримала достатньої кількості голосів — 52 проти 42. Для ухвалення рішення необхідно щонайменше 60 голосів.

Демократи наполягають на включенні до тимчасового фінансування продовження податкових пільг, передбачених Законом про доступну медичну допомогу, для найбільш вразливих груп населення. Республіканці залишаються категорично проти цього положення.

У понеділок президент США Дональд Трамп попередив, що держслужбовців, які не підтримують підходи MAGA, можуть звільняти масово.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський повідомив, що через шатдаун у США є певні виклики, але постачання зброї Україні не заблоковано.

Ми раніше інформували, що уряд Сполучених Штатів вперше за сім років призупинив роботу.