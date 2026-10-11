Сенат виступив проти Трампа: президента США звинуватили в порушенні закону через російський дизель

Конгресс США / © Associated Press

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Семеро сенаторів США від обох партій звинуватили адміністрацію Дональда Трампа в порушенні закону 2022 року, який забороняє імпорт російських енергоносіїв. Причиною стало рішення дозволити ввезення до США дизельного пального з Росії.

Про це йдеться у спільній заяві сенаторів, яку очолила старша демократка в Комітеті Сенату із закордонних справ Джин Шахін.

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Заява американських сенаторів. / © Фото з відкритих джерел

Сенатори нагадали, що Конгрес ще 2022 року прямо заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб американські гроші не фінансували війну Росії проти України.

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«Конгрес чітко заявив: США не повинні імпортувати нафту з Росії, доки вона не припинить агресію проти України та погрози нашим союзникам по НАТО», — йдеться у заяві.

За словами сенаторів, рішення Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить цьому закону.

Вони також заявили, що адміністрація не провела консультацій із Конгресом і не надала передбаченого законом обґрунтування такого рішення.

«Сполучені Штати не повинні давати Путіну фінансовий рятувальний круг, поки Росія продовжує вбивати українських цивільних», — наголосили сенатори.

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Вони закликали адміністрацію Трампа негайно скасувати рішення щодо дозволу на імпорт російського дизеля.

Що відомо про дизельну угоду Трампа з Путіним

Раніше Дональд Трамп оголосив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального до США та на світовий ринок. За його словами, Росія має поставити понад 300 тисяч тонн дизелю одразу, ще 500 тисяч тонн — у листопаді, а згодом можливі додаткові партії.

Для реалізації угоди адміністрація США тимчасово послабила санкційні обмеження на російський дизель. За повідомленнями американських медіа, відповідна ліцензія діятиме до квітня 2027 року.

Трамп пояснив рішення необхідністю збільшити пропозицію пального та знизити ціни у США. Водночас угода викликала різку критику в Конгресі. Група сенаторів-демократів назвала послаблення санкцій «зрадою України», а окремі республіканці також заявили, що замість нових закупівель російських енергоносіїв Вашингтон мав би посилювати санкційний тиск на Москву.

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Критики домовленості наголошують, що додаткові доходи від експорту нафтопродуктів можуть допомогти Росії фінансувати війну проти України.

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