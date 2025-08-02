Сенат йде на канікули, не ухваливши санкції проти РФ: тепер усе в руках Трампа

Сенат США / © Unsplash

Реклама

Сенат США збирається йти на літні канікули так і не ухваливши законопроєкт про введення санкцій проти Росії. Тим самим, президенту США Дональду Трампу надається виключне право самостійно вирішувати, чи вводити обіцяні санкції проти Росії або ж ні.

Про це пише The Hill.

Нещодавно Трамп заявив, що скорочує термін введення нових санкцій проти РФ до 10-12 днів. Як зазначає видання, цей строк має закінчитися до 8 серпня, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін не погодиться на перемир’я.

Реклама

Також від нових мит може постраждати не тільки Росія, а й країни, що купують в неї нафту. Видання вказує, що в якості попередження голова Білого дому оголосив про запровадження 25% тарифів проти Індії, яка є одним з головних імпортерів російських енергоносіїв. Примітно, що в законопроєкті Конгресу США пропонувалося ввести вторинні мита в розмірі 500%.

Вказується, що хоча сенатори й виступають за підтримку України та хотіли, щоб законопроєкт був прийнятий до того, як вони підуть на місяць на канікули, принаймні до кінця літа тепер рішення пр доцільність введення санкцій проти Росії залишається повністю в руках Трампа.

«Я думаю, що він буде дуже обережним у своїх діях. Але я думаю, що він явно розчарований Путіним і зараз починає визнавати, що багато з нас були праві», — сказав сенатор, республіканець від штату Південна Дакота Майк Раундс.

Як зазначає видання, демократи скептичні щодо того, що Трамп покарає Путіна, навіть попри те, що він все більше розчаровується через небажання голови Кремля погодитися на перемир’я.

Реклама

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який є співавтором законопроєкту про санкції разом із сенатором від Республіканської партії Ліндсі Гремом, заявив, що вважатиме перемогою, якщо Трамп запровадить навіть п’яту частину обмежень, які вони запропонували в документі.

«У нашому законопроєкті ми пропонуємо 500% (мита — ред.). Якщо це буде 250%, я зможу з цим змиритися. Навіть якщо це буде 100%, можливо. Але ви повинні запровадити жорсткі санкції, які зупинять їх від підживлення російської військової машини», — сказав Блюменталь.

Сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін вказала на 25% мита Трампа проти Індії як ще на одне свідчення впливу на РФ.

«Очевидно, що Індія звернула на це увагу. Я вважаю позитивним прогресом те, що президент шукає способи чинити більший тиск на Росію», — розповіла Шахін.

Реклама

Грем сказав, що Трамп «прийняв теорію справи» — переслідувати ті країни, які купують російську нафту та не надають допомоги Україні.

«Я думаю, що законопроєкт, як ви кажете, дає йому важелі впливу, і ми ведемо конструктивні переговори, тож слідкуйте за розвитком подій», — додав Грем.

Нагадаємо, через погрози президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Москви та країн, які купують її енергоносії російський рубль упав на 4,3% у період 24-30 липня. Аналітики ринку прогнозують, що російська валюта ослабне на 20% у найближчі 12 місяців.