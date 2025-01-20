Сенатор-демократ Феттерман прибув на церемонію інавгурації Трампа в шортах та худі: відео

Джон Феттерман єдиний, хто прибув у спортивному одязі на інавгурацію Дональда Трампа, і він нерідко віддає перевагу такому стилю в одязі.

Сенатор-демократ Джон Феттерман прибув на церемонію інавгурації Дональда Трампа в шортах і худі.

New York Post уточнило, що Джон Феттерман єдиний, хто прибув у спортивному одязі на інавгурацію Дональда Трампа, і що він нерідко віддає перевагу такому стилю в одязі.

Сьогодні у Вашингтоні, за даними Національної метеорологічної служби, –3 °C. Через морозну погоду інавгурацію Трампа проводять у приміщенні, а не на вулиці.

Нагадаємо, Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США 20 січня 2025 року.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! ІНАВГУРАЦІЯ ТА ПЕРША ПРОМОВА ТРАМПА

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