ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

Сенатор Грем пояснив, що зупинить Третю світову війну

Американський політик назвав українську армію найпотужнішою в Європі, яка може стримати подальшу агресію Росії.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

Третю світову війну може зупинити продовження військової підтримки України та надані Заходом гарантії безпеки.

Таку думку висловив американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем в інтерв’ю NBC News у неділю, 10 серпня.

Наголосивши на необхідності подальшого озброєння України, він назвав українську армію найпотужнішою в Європі, яка може стримати подальшу агресію Росії.

Також сенатор наголосив на важливості гарантій безпеки.

«Тобто якщо ви знову зайдете до України, то воюватимете не просто з Україною. [Потрібно] мати певні європейські сили на землі, збільшувати економічну інтеграцію», — сказав Грем.

За його словами, американо-український фонд відновлення (угода про надра) змінив відносини між США та Україною, і президент США Дональд Трамп захищатиме ці інтереси.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтвердив інформацію, що на переговорах в Алясці між Трампом і Путіним буде обговорюватися так званий «обмін територіями».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie