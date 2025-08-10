Сенатор Грем пояснив, що зупинить Третю світову війну

Війна в Україні / © ТСН.ua

Третю світову війну може зупинити продовження військової підтримки України та надані Заходом гарантії безпеки.

Таку думку висловив американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем в інтерв’ю NBC News у неділю, 10 серпня.

Наголосивши на необхідності подальшого озброєння України, він назвав українську армію найпотужнішою в Європі, яка може стримати подальшу агресію Росії.

Також сенатор наголосив на важливості гарантій безпеки.

«Тобто якщо ви знову зайдете до України, то воюватимете не просто з Україною. [Потрібно] мати певні європейські сили на землі, збільшувати економічну інтеграцію», — сказав Грем.

За його словами, американо-український фонд відновлення (угода про надра) змінив відносини між США та Україною, і президент США Дональд Трамп захищатиме ці інтереси.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтвердив інформацію, що на переговорах в Алясці між Трампом і Путіним буде обговорюватися так званий «обмін територіями».