Сенатор назвав країну, що стане новою ціллю Трампа після Ірану

Ліндсі Грем передрікає падіння Гавани слідом за Тегераном / © Associated Press

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що наступною після Ірану ціллю для Сполучених Штатів стане Куба, а чинний режим у цій країні впаде слідом за іранським.

Про це сенатор сказав у коментарі Fox News.

«Наступна на черзі Куба. Їх режим впаде. Їхні дні збігають кінця. Іранський режим ось-ось розвалиться. Капітан корабля, аятолла, мертвий як камінь», — заявив Ліндсі Грем.

Крім того, Грем закликав Трампа завдати удару проти «Хезболли» у Лівані, яка підтримує Іран.

Чому Трамп націлився на Кубу

Нагадаємо, що наприкінці січня президент США Дональд Трамп заявив про надзвичайний стан через дії уряду Куби та оголосив про можливість запровадження мит для країн, які постачають нафту на острів.

Через це рішення на Кубі заявили про «надзвичайну загрозу». ООН попереджає про поглиблення гуманітарної кризи на Кубі через нафтове ембарго США.

Раніше Трамп заявляв, що комуністичний уряд Куби, втративши ключові постачання нафти з Венесуели, не переживе 2026 рік. Зараз Куба, союзниця Москви та Китаю, є головним противником США в Латинській Америці.

Днями Трамп припустив, що відбудеться «дружнє захоплення Куби».