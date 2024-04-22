Сенатор республіканець "кинув виклик" своєму однопартійцю, який проти допомоги Україні

Республіканцю пропонують приїхати до України та поспілкуватись з людьми та військовими.

Сенатор Сполучених Штатів від Республіканської партії Ліндсі Грем запропонував своєму колезі Джею Ді Венсу, який послідовно виступає проти допомоги Україні, відвідати Київ разом з ним.

Також читайте Лідер республіканців у Сенаті оцінив перспективи ухвалення допомоги Україні

Про це повідомляє Голос Америки.

На питання про погляди свого однопартійця Джей Ді Венса, сенатор Ліндсі Грем заявив: "Припиняйте говорити про речі, яких не знаєте, поки ви туди не поїдете".

Венс послідовно виступає проти допомоги Україні, зокрема він заявляв, що Україна та її західні партнери не можуть покрити потреби у солдатах та боєприпасах.

"Я кидаю виклик Джей Ді Венсу — поїхати до України, отримати інформацію від українських військових, поговорити з людьми і потім мені сказати свою думку... Ми їдемо ще раз. Приєднуйтеся", - сказав Грем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США вже могли відправити військову допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Бундестазі заявили, що погоджена Палатою представників допомога США Україні може бути останньою.

Читайте також: