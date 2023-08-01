Сенатор США назвав, якою буде відповідь у разі можливого ядерного удару РФ по Україні

Сенатор Сполучених Штатів від Республіканської партії Ліндсі Грем відреагував на ядерні погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитрія Медведєва. Він заявив, якщо Росія завдасть ядерного удару, у США це розцінюватимуть "атакою на НАТО".

Про це американський сенатор написав у Twitter.

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"Моїм російським друзям, які говорять про використання ядерної зброї в Україні (йдеться про Дмитра Медведєва - ред.): ви повинні розуміти, що це було б нападом на саме НАТО, враховуючи близькість України до території НАТО. Час протверезіти, усвідомити, що ваше варварське вторгнення в Україну не працює, вийти і врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті", - закликав він.

Ядерні погрози Медведєва

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що якщо Україна проведе успішний контрнаступ та звільнить свої території від окупантів, то країна-терористка завдасть ядерного удару. Це вже не вперше, коли кремлівський політик істерить та погрожує світу.

У США відреагували та пригрозили Росії "серйозними наслідками". Речник Ради національної безпеки США назвав заяву Медведєва "безрозсудною і безвідповідальною".

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