Сенатори США представили законопроєкт про визнання Росії країною-спонсоркою тероризму

Сенатори США переконані, що визнання Росії спонсоркою тероризму надішле Києву та союзникам США потужний сигнал підтримки України. Ефект посилять суворі покарання, позови в судах США за дії в Україні та посилення санкцій.

Про це повідомляє Reuters.

"Потреба в цьому заході є більш нагальною, ніж будь-коли раніше", — зазначив Блюменталь.

Варто зазначити, що в документі міститься положення, яке дозволить президенту США зняти відповідний статус з Росії з міркувань національної безпеки. Це може статися лише після того, як лідер США засвідчить Конгресу, що Росія більше не вчиняє акти міжнародного тероризму.

Наразі невідомо, коли і чи може цей законопроєкт вийти на голосування. До Блюменталя та Грема вже встигли приєднатися й інші законодавці. Крім того, спікерка Палати представників від Демократичної партії Ненсі Пелосі ще в липні заявила, що відповідне рішення "давно назріло".

Своєю чергою, Байден заявив, що не планує визнавати Росію спонсоркою тероризму. Мовляв, цей спосіб є не надто ефективним для притягнення Росії до відповідальності. Крім того, це може перешкодити доставленню гуманітарної допомоги Україні. Тому адміністрація Байдена намагається створити "аналогічні" заходи до тих, які передбачає визнання країни терористкою.

Натомість Росія вже заявила, що в разі визнання її країною-терористкою Москва розірве дипломатичні стосунки зі США.

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