Сенатори закликають Байдена надати Міжнародному суду докази військових злочинів Росії

У США двопартійна група сенаторів звернулась до президента Джо Байдена із закликом передати Міжнародному кримінальному суду докази воєнних злочинів Росії, що були скоєні окупантами в Україні.

Про це з посиланням на лист повідомляє CNN.

Сенатори наголошують, що підтримка міжнародного розслідування важлива, аби президент-диктатор Володимир Путін і його оточення розуміли, що "відповідальність за їхні злочини наближається".

"Минулорічні двопартійні дії Конгресу щодо посилення цієї підтримки були зроблені у співпраці з вашою адміністрацією, щоб збалансувати всі точки зору на відносини США з МКС. Проте, через кілька місяців після того, як МКС працює над створенням справ проти російських чиновників, зокрема самого Путіна, Сполучені Штати, як повідомляється, все ще не поділилися ключовими доказами, які могли б допомогти в їх переслідуванні", - йдеться в листі.

Лист підписали сенатори-демократи Річард Дурбін, Шелдон Вайтгаус, Роберт Менендес та Річард Блюменталь. Від республіканців звернення до глави держави підписали Ліндсі Грем та Том Тілліс.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника Кремля Володимира Путіна. Йдеться про злочини, скоєні на окупованих територіях України. Зокрема, незаконну депортацію дітей до РФ.

Прокурори МКС кажуть, що ордери на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львови-Бєлової діятимуть до кінця їхнього життя, допоки вони не постануть перед судом.

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