Сенаторка США вимагає роз'яснень від Трампа щодо впливу Ілона Маска на політику

Сенаторка-демократка Елізабет Воррен звернулася до обраного президента Дональда Трампа із запитаннями щодо можливого конфлікту інтересів, пов’язаного з Ілоном Маском, який став головним радником нової адміністрації, залишаючись генеральним директором кількох компаній.

Про це повідомляє CNN.

“Значні особисті інтереси Маска являють собою величезний конфлікт інтересів із роллю, яку він узяв на себе як ваш “неофіційний співпрезидент”. Наразі американська громадськість не має можливості дізнатися, чи хороші поради, які він вам нашіптує по секрету, для країни – чи вони просто хороші для його власного прибутку”, – зазначила Воррен у своєму листі.

Сенаторка наголосила, що компанії Маска отримали значне фінансування від федерального уряду: Tesla – близько 42 млн доларів, а SpaceX – приблизно 20 млрд доларів у вигляді державних контрактів.

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Вона також попросила Трампа відповісти на сім запитань до 23 грудня, зокрема щодо того, як діяльність Маска у перехідній команді й роль керівника нового Департаменту ефективності уряду відповідають етичним стандартам.

Нагадаємо, що новообраний президент США Дональд Трамп поставив Ілона Маска на посаду очільника Департаменту з питань урядової ефективності.