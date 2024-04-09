Сенаторка від Республіканської партії розповіла, коли Конгрес ухвалить допомогу Україні

Вона заявила про можливе ухвалення допомоги у кредит.

У Конгресі лишаються законодавці, які не погоджуються з рівнем витрат на допомогу Україні, хоча більшість підтримує українців.

Про це під час візиту до Києва заявила сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст, інформує Радіо Свобода.

Вона висловила сподівання, що протягом наступник кількох тижнів буде ухвалене рішення про допомогу Україні.

"Як тільки Палата прийме ці зміни, законопроєкт знову повернеться до Сенату. Я сподіваюсь, що це відбудеться впродовж кількох наступних тижнів, і сенатори будуть старанно працювати, щоб забезпечити його проходження", – пообіцяла Ернст.

На питання про поправки до законопроєкту, які запропонував спікер Майк Джонсон, вона заявила, що "така пропозиція може спрацювати".

Крім того, вона заявила, що була поміж тих сенаторів, які підтримали допомогу Україні.

"Я пишаюся тим, що підтримую Україну, і вважаю, що цей додатковий пакет допомоги є надзвичайно важливим", – наголосила сенаторка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білому домі заявили, що бездіяльність Конгресу призводить до втрат Україною позицій на полі бою.

Крім того, ми раніше інформували, що Washington Post дізнався про план Трампа щодо припинення війни в Україні.

Читайте також: