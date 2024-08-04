Сенегал викликав "на килим" посла України через допис з нібито підтримкою туарегів у Малі

Міністерство закордонних справ Сенегалу викликало посла України Юрія Пивоварова через допис, у якому дипломат нібито виказував підтримку повстанцям-туарегам у Малі, які атакували бойовиків ПВК "Вагнер".

Що це за допис, не уточнюється. Схоже, він був видалений з Мережі.

У Сенегалі заявили, що їхнє "здивування" викликало "відео з боку української армії, яке супроводжувалося коментарем самого посла України про однозначну та беззаперечну підтримку терористів" після знищення ними наприкінці липня загону "Збройних сил Малі, що призвело до значних людських втрат".

Посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров

"Послідовно дотримуючись позиції конструктивного нейтралітету в російсько-українському конфлікті та зважаючи на постійні заклики вищої влади до воюючих сторін віддати перевагу засобам мирного врегулювання суперечки між ними, Сенегал не може терпіти будь-яких спроб переходу на свою територію медійна пропаганда, яка ведеться в цьому конфлікті.

Так само наша країна, яка відкидає тероризм у всіх його формах, не може приймати на своїй території коментарі та жести на користь тероризму, особливо коли останній спрямований на дестабілізацію такої братської країни, як Малі", – йдеться в повідомленні МЗС Сенегалу.

Тому у Сенегалі викликали посла України, щоб "нагадати йому про зобов’язання обережності, стриманості та невтручання, які повинні супроводжувати серйозність і урочистість його місії".

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав своє четверте африканське турне, яке триватиме з 4 по 8 серпня. У рамках візиту він вперше відвідає, як глава МЗС, три африканські країни: Малаві, Замбію та Маврикій.

Нагадаємо, що у Республіці Малі на північному заході Африки місцеві повстанці-туареги влаштували засідку та знищили колону із десятками російських найманців ПВК "Вагнер".

Згодом стало відомо, скільки саме "вагнерівців" знищили повстанці в Малі. Серед них загинув відомий пропагандист.

Видання Kyiv Post опублікувало фото, де повстанці-туареги позують з українським прапором.

Фото: Kyiv Post

29 липня представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону казав, "що повстанці отримали необхідну інформацію, і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців".

За інформацією французького видання Le Monde, українські спецслужби співпрацюють з туарегами у Малі, зокрема навчають їх керувати дронами.

У Малі місцеві повстанці знищили колону російських найманців ПВК “Вагнер”

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