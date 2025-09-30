Сенсація в Саудівській Аравії: знайдено мумії пів сотні гепардів, яким понад 4200 років

Гепард / © Unsplash

У Саудівській Аравії знайшли печеру з 54 рештками та сімома муміями гепардів віком від 127 до 4223 років. Зазначається, що мумії тварин утворилися природним шляхом від перебування в кислому середовищі, що є першим відомим випадком природної муміфікації великого хижака з родини котячих. Ці рештки вказали на те, що донедавна в регіоні був поширеним африканський підвид гепардів, але вже в останні півтора століття його замінив азійський. Це свідчить про те, що такі печери з рештками можуть бути важливим джерелом інформації про поширення видів у минулому та захист їх у майбутньому.

Статтю з результатами опублікували на сайті препринтів Research Square.

Для чого науковці вивчали рештки давніх гепардів

Як і решта великих котячих, гепарди (Acinonyx jubatus) пережили сильний занепад своєї популяції та наразі зникли з 98 відсотків площі свого історичного ареалу. Особливо вразливим є азійський підвид (A. j. venaticus), який зараз зустрічається лише на території Ірану, однак є історичні свідчення про поширення гепардів також на території Аравійського півострова та Леванту. Тож коли науковці натрапили на рештки гепардів у Саудівській Аравії, де зараз гепардів не залишилося, вони вирішили проаналізувати походження цих тварин.

Для цього дослідники проаналізували ДНК із тих решток, у яких було достатньо матеріалу для такого аналізу: мумії віком 127 років, і кісток віком 2904 і 4223 років. Цей аналіз показав, що давні гепарди, представлені кістковими рештками, були більш споріднені з підвидом гепардів із північно-західної Африки (A. j. hecki), тоді як молодша мумія — з азійським підвидом. Це свідчить на користь того, що два підвиди можуть існувати на одній території та за одних умов середовища.

Реконструкція черепа та тканин мумії гепарда (зліва) й фото мумії на місці знахідки (справа). Boug et al., 2025

Тож особини африканського підвиду можуть стати основою для відновлення популяції гепардів в Азії, де їхня чисельність недостатня для програм відродження виду в дикій природі, вважають науковці. А знайдені поруч з гепардами рештки здобичі, такої як місцевий вид газелей, підкажуть, які умови потрібні цим хижакам для відновлення популяції.

