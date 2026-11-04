Президент США Дональд Трамп на тлі Конгресу / © Колаж ТСН.ua

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Демократична партія США здобуває сенсаційну перемогу на проміжних виборах до Конгресу, забезпечивши собі більшість у Сенаті та випереджаючи республіканців у Палаті представників. Історичні результати у традиційних «фортецях» республіканців, таких як Техас, свідчать про глобальний зсув у політичних настроях американців. Це може стати серйозним політичним випробуванням для адміністрації президента Дональда Трампа.

Усе про результати виборів до Конгресу США 2026 року читайте на ТСН.ua.

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Вибори до Сенату США 2026 — перемагають демократи

Демократична партія США посилила свої позиції в Сенаті після сенсаційної перемоги в Айові. За останніми даними CNN, демократи наразі отримують контроль над 53 місцями в Сенаті, тоді як у республіканців — 42. Це стало черговим успіхом демократів у штатах, які традиційно вважалися оплотами Республіканської партії, зокрема в Канзасі, Техасі та Південній Кароліні.

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Найбільш несподіваним результатом стала перемога демократів у Техасі. Там 37-річний колишній учитель Джеймс Таларико здобув упевнену перемогу над генеральним прокурором штату Кеном Пакстоном — відомим консерватором і прихильником Трампа.

У Південній Кароліні демократка Енні Ендрюс перемогла чинну представницю Республіканської партії Дарлін Ґрем. Раніше її як наступницю покійного брата, сенатора Ліндсі Ґрема, особисто підтримав президент США.

В Огайо демократ Шеррод Браун повернув собі місце в Сенаті, яке два роки тому перейшло до нинішнього віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Результати голосування вказують на помітну зміну політичних настроїв американських виборців і серйозне послаблення позицій республіканців у низці традиційно «республіканських» штатів.

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Вибори у США до Палати представників — лідирують демократи

Під час проміжних виборів 3 листопада американці обирали всіх 435 членів Палати представників США. Станом на ранок 4 листопада Демократична партія лідирує на виборах до нижньої палати Конгресу за кількістю здобутих мандатів. За даними CNN, демократи вже отримали 224 місця. Для контролю над Палатою представників їм достатньо було здобути 218 мандатів. Республіканці наразі мають 128 місць. Підрахунок голосів триває.

Попередні результати виборів до Конгресу США

Одним із округів, де республіканці втратили мандат на користь демократів, став п’ятий округ Індіани. Аналітична служба Decision Desk HQ оголосила переможцем демократа Джей Ді Форда після підрахунку понад 95% голосів. Натомість республіканка Вікторія Спартц, яка має українське походження, не змогла переобратися до Палати представників США. Спартц була членкинею Палати представників від 2021 року.

Ще одним республіканцем, який не зміг переобратися до Палати представників, став Браян Фіцпатрік, відомий своєю підтримкою України. Згідно з прогнозом CBS News, Фіцпатрік програє вибори в 1-му виборчому окрузі Пенсильванії. Він поступився демократу Бобу Гарві.

Зауважимо, що Фіцпатрік був серед республіканців, які у травні домоглися голосування щодо надання допомоги Україні та запровадження санкцій проти Росії. Крім того, він виступав за проведення розслідування щодо мільярдера Ілона Маска через обмеження роботи Starlink в Україні.

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Реакція Трампа на результати виборів до Конгресу

На тлі успіхів демократів Трамп заявив, що республіканці могли б здобути розгромну перемогу на проміжних виборах до Конгресу, якби його ім’я було зазначене в бюлетенях.

«Мене не було в бюлетені, а якби був, ми перемогли б з розгромним рахунком!» — висловився президент США.

Подібне пояснення раніше озвучив і представник Білого дому в коментарі CNN. За його словами, прихильники Трампа активніше приходять голосувати саме тоді, коли президент особисто фігурує в бюлетені.

Як пише The New York Times, Трамп також заявив, що визнає результати виборів та співпрацюватиме з демократами, які можуть встановити контроль над обома палатами Конгресу.

Водночас представники адміністрації президента США демонструють жорстку позицію. Один із посадовців Білого дому в коментарі Bloomberg заявив, що прихильники демократів можуть пошкодувати про свій вибір після того, як завершиться конфлікт з Іраном і ціни на пальне стрімко знизяться.

«Незалежно від того, як завершиться сьогоднішній день, рішучість президента Трампа зупинити радикальних лівих лише зміцниться. Пристебніться», — додав він.

В ефірі Fox News Трамп також визнав, що розраховував на кращий результат республіканців на проміжних виборах. За словами президента США, попри проведені численні мітинги та підтримку з боку виборців, частині кандидатів від його партії не вдалося здобути перемогу.

«Я трохи здивований. Я думав, вони зроблять краще», — сказав Трамп, оцінюючи результати голосування.

Водночас він зазначив, що значна кількість кандидатів-республіканців усе ж перемогла. Окремо Трамп висловив співчуття кандидатці Дарлін Ґрем, зауваживши, що зараз вона переживає складний період через обставини, пов’язані з виборами, а також особисті проблеми.

Не Україна — після виборів Трамп назвав справжнього винуватця у високих цінах на пальне

Після виборів до Конгресу Трамп змінив свою риторику щодо причин високих цін на пальне у США. В ефірі Fox News він назвав головною причиною ситуацію з Іраном, хоча раніше пов’язував здорожчання бензину з українськими ударами по російських НПЗ.

«Насправді у нас найкраща економіка з усіх, які в нас коли-небудь були. Знаєте, у перший термін у мене була найкраща економіка. Але нинішня значно її перевершує. Однак через ціни на бензин люди не так сильно це відчувають, як відчували б без цього. А ціни на бензин були спричинені Іраном», — заявив президент США.

Вибори до Конгресу: ЗМІ говорять про початок політичного кінця Трампа

За підсумками виборів до Конгресу партія Трампа вперше за 20 років може втратити контроль над обома палатами. Німецьке видання Stern зазначає, що тепер президенту США доведеться мати справу з наслідками результатів виборів. У статті зазначається, що американські виборці продемонстрували невдоволення політикою Трампа, причому це проявилося навіть у штатах, які традиційно підтримують республіканців. Одним із таких прикладів став Техас.

Трамп повернувся до влади, зокрема, з обіцянками завершити війни. Під час президентської кампанії 2024 року він також використав невдоволення американців економічною ситуацією за часів демократа Джо Байдена. Однак через два роки після повернення Трампа до Білого дому значна частина американців продовжує скаржитися на високі витрати на життя, покладаючи відповідальність за ситуацію на чинного президента.

Додатковим фактором тиску на республіканців стала війна з Іраном. Її Трамп разом з Ізраїлем розпочав понад вісім місяців тому, однак досі не зміг завершити. На цьому тлі зросли ціни на пальне, що стало одним із ключових питань для американських виборців напередодні голосування. Очільник Білого дому неодноразово обіцяв, що вартість нафти невдовзі знизиться, однак очікуваного падіння цін так і не відбулося.

Водночас Трамп дав зрозуміти, що готовий до співпраці з демократами. В інтерв’ю NYT президент заявив, що визнає результати голосування.

«Ми будемо співпрацювати з демократами, і ми вже з нетерпінням цього чекаємо. Ймовірно, ми знайдемо рішення», — сказав він.

Водночас підстав очікувати, що Трамп добровільно перегляне свій політичний курс, небагато. Про це, зокрема, свідчить його поведінка після попередніх невдач. Так, на початку року Верховний суд визнав незаконною значну частину мит, запроваджених адміністрацією Трампа. Однак президент не відмовився від жорсткої митної політики, а натомість оперативно запровадив нові тарифи, посилаючись на іншу правову підстав

Другий президентський термін Трампа також супроводжувався суттєвим розширенням повноважень виконавчої влади та активним використанням президентських указів. Тепер американський лідер, ймовірно, ще частіше намагатиметься ухвалювати рішення в обхід Конгресу.

Що означає перемога демократів на виборах до Конгресу

Водночас протистояння з боку законодавців може посилитися. Отримавши більшість в обох палатах Конгресу, демократи матимуть додаткові інструменти для впливу на політику президента, зокрема зможуть спробувати обмежити його митні рішення через законодавчі механізми.

Однак реалізувати власний порядок денний демократам буде непросто. У Сенаті для багатьох рішень недостатньо простої більшості. Для просування ключових законодавчих ініціатив часто необхідні голоси щонайменше 60 сенаторів. Тому демократам, імовірно, доведеться й надалі заручатися підтримкою частини республіканців.

Навіть якщо окремі республіканські сенатори чи конгресмени підтримають демократів у протистоянні з президентом США, Трамп матиме можливість заблокувати ухвалені Конгресом закони за допомогою права вето. Він уже натякав на можливість такого сценарію у своїй соцмережі Truth Social. У ніч після виборів Трамп опублікував зображення червоної кепки з написом VETO.

Кепка з написом VETO / © truthsocial.com

Для подолання президентського вето Конгресу необхідно зібрати по дві третини голосів у кожній із палат. Досягнення такої більшості є надзвичайно складним завданням.

Водночас це не означає, що демократи залишаться без важелів впливу на президента. Зокрема, під час бюджетного процесу вони отримають більше можливостей для переговорів і зможуть вимагати від республіканців поступок у питаннях, які відповідають їхньому порядку денному.

Контроль над обома палатами Конгресу також дозволить демократам блокувати низку важливих кадрових призначень Трампа та законодавчих ініціатив республіканців.

Крім того, від січня, після першого засідання новообраного Конгресу, президенту США доведеться зіткнутися з посиленим парламентським контролем. Демократи отримають можливість ініціювати розслідування щодо діяльності Трампа, вимагати від нього та його адміністрації свідчень, а також домагатися доступу до внутрішніх документів.

У крайньому разі результати таких розслідувань можуть стати основою для нової процедури імпічменту Трампа або членів його адміністрації. Подібний сценарій уже реалізовувався під час його першого президентського терміну, коли після проміжних виборів 2018 року республіканці втратили контроль над Палатою представників.

Республіканці можуть дистанціюватися від Трампа

Stern припускає, що після виборів республіканці можуть почати дистанціюватися від Трампа. Певні ознаки цього стали помітними ще під час виборчої кампанії. Деякі кандидати від Республіканської партії намагалися відмежуватися від окремих рішень президента США. Зокрема, у Мічигані республіканець Майк Роджерс виступив за припинення торговельного протистояння із сусідньою Канадою.

Ще виразніше окремі представники партії демонстрували незгоду з нещодавнім зближенням Трампа з Москвою. Його підхід до війни в Україні вже неодноразово оголював розбіжності всередині Республіканської партії.

Водночас під час кампанії майже ніхто з політиків, які претендували на переобрання, не йшов на пряме протистояння з американським лідером. Відкрита критика Трампа могла дорого коштувати на праймеріз або проміжних виборах, оскільки його прихильники могли підтримати опонентів таких кандидатів.

Тепер виборчий процес завершився, а отже, цей фактор тиску значною мірою зник. Тому не виключено, що найближчим часом дедалі більше республіканців наважаться публічно критикувати президента США та дистанціюватися від його політики.

Після проміжних виборів увага американського політичного середовища поступово переключається на президентську кампанію 2028 року. Конституція США не дозволяє Трампу балотуватися на третій президентський термін. Якщо його рейтинги залишатимуться на нинішньому низькому рівні, це може додатково підштовхнути республіканців до пошуку політичної дистанції від чинного президента.

У міру того як потенційні наступники Трампа почнуть відкритіше заявляти про свої президентські амбіції, стане зрозуміліше, якою буде Республіканська партія після завершення його політичної епохи.

Водночас постане питання про майбутнє руху Make America Great Again («Зробимо Америку знову великою»). Зокрема, чи залишатиметься MAGA визначальним елементом образу Республіканської партії, чи його вплив поступово зменшуватиметься разом із політичними позиціями самого Трампа.

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