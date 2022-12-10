Серби на півночі Косова будують барикади: нове загострення спровокував арешт експоліцейського

До деяких зведених сербами барикад, якими заблоковано дороги, прибули патрулі місії Євросоюзу в Косові, у прилеглих населених пунктах увімкнули сирени та почалися проблеми з Інтернетом.

У суботу, 10 грудня, після затримання колишнього поліцейського Деяна Пантіча на КПП "Ярине" на півночі Косова місцеві серби на знак протесту почали будувати барикади та заблокували дороги вантажівками. Вони не хочуть дозволити доправити арештованого до Приштини — столиці частково визнаної держави.

Про це пише місцеве видання “Новости”.

Хто такий Деян Пантіч

Серб Деян Пантіч був співробітником поліції та працював у поліцейській дільниці в Косовській Мітровиці. Він залишив свою посаду минулого місяця разом із близько 600 інших етнічних сербів.

#BolivarPorSiempre#NoAlDolarCriminal



Los serbios del norte de Kosovo y Metojia comenzaron a construir barricadas.



Esto sucedió después de que un serbio, el ex policía Dejan Pantič, fuera arrestado en el puesto de control de Jarinje. Se sospecha que atacó a policías de Kosovo pic.twitter.com/Sk81ZyF35A — Carlos R. Infante (@rejoysabana) December 10, 2022

Поліцейські, судді та місцеві чиновники сербського походження залишили свою роботу в Косово на знак протесту, оскільки Приштина висунула вимогу, щоб місцеві автомобілісти реєстрували свої автомобілі на косовських номерних знаках замість старих сербських.

Цей демарш підтримали в Бєлграді — сербський уряд пообіцяв виплати тим, хто звільнився.

Заява представника сербського уряду

Глава офісу уряду Сербії, який координує відносини з сербами на півночі Косово, Петар Петкович 10 грудня підтвердив арешт колишнього офіцера косовської поліції Деяна Пантіча.

Він сказав, що колишній поліцейський Деян Пантіч був затриманий на кордоні з Сербією, коли він повертався з магазинів.

“Це жорстока відплата та залякування з боку [прем’єр-міністра Косово Альбіна] Курті, який тепер вирішив переслідувати сербських поліцейських без будь-яких підстав чи доказів", – заявив Петкович.

Як коментують затримання в Косово

Натомість міністр внутрішніх справ Косова Джеляль Свечля заявив, що Пантіча підозрюють в "організації теракту" в офісах ЦВК на півночі частково визнаної держави.

Serbian man Dejan Pantic, who was an integrated member of the Kosovo Police, was arrested today in Jarinje, and Serbs from the north of Kosovo are gathering and setting up barricades pic.twitter.com/pOTJJi5fIw — Geo News  (@geonewsintel) December 10, 2022

"За свідченнями поліції, затриманий організував теракт на офіси ЦВК на півночі країни, під час якого було скоєно напад на посадових осіб ЦВК і поліцейських. Пантіча звинуватили в терористичних актах і посяганні на конституційний лад. Екстремістські угруповання, щоб перешкодити здійсненню правосуддя, організували блокування деяких доріг і встановлення барикад у Лепосавічі, Звечані та Зубін-Потоці”, – сказав Свечля.

Що відбувається на барикадах

Повідомляється, що у великих містах північного району Косова лунають сирени та не працює інтернет та мобільна мережа.

Sirens sound in the north of Kosovo



The newspaper "Vechernye Novosti" reported that the Serbs are building barricades



Serbs in the north of Kosovo and Metohija began to build barricades after the arrest of ex-policeman Dejan Pantic at the Yarina checkpoint. pic.twitter.com/vxVNjJsQ8Y — AZ (@AZgeopolitics) December 10, 2022

За даними місцевих видань, до деяких зведених сербами барикад вже прибули патрулі місії Євросоюзу в Косово. Тим часом серби організовують спонтанні зібрання в Лепосавічі, Рударі та Србовиці.

Що передувало загостренню

Чергове загострення в Косові почалося після того, як косовські спецпризначенці увійшли до кількох районів на півночі території, населеної етнічними сербами.

Після цього Сербія заявила, що країна готова повернути на спірну територію миротворчий контингент своєї країни чисельністю близько тисячі осіб. Зокрема, прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабич припустила, що може схвалити відправлення військ через частково визнаний кордон, оскільки існує занепокоєння щодо етнічного насильства.

Також читайте На кордоні з Косовом затримали російську пропагандистку: її підозрюють у шпигунстві

"Ми близькі до того, щоб вимагати повернення наших сил до Косово відповідно до резолюції [ООН] 1244, тому що КФОР не виконує свою роботу. Серби не почуваються в безпеці, їм загрожує фізичне насильство", — сказала Брнабіч 9 грудня.

Резолюція 1244 у 1999 році дозволила міжнародну цивільну та військову присутність у тодішній Югославії та заснувала Місію тимчасової адміністрації ООН у Косово (МООНК).

Приблизно через десятиліття більшість етнічних албанців у Приштині оголосили про незалежність від Сербії, що було швидко підтримано Сполученими Штатами, Великою Британією та більшістю великих європейських держав.

Нагадаємо, влада частково визнаної держави Косово ввела на північ країни, населеної переважно сербами, понад 200 спецпризначенців на броньованих автомобілях.

Читайте також: