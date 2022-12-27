Серби з Косова встановили нові блокпости на дорогах через зростання напруженості в регіоні

На півночі Косова, в центрі міста Митровиця, косовські серби встановили нові блокпости через день після того, як Сербія розмістила свої війська біля кордону у високому рівні бойової готовності.

Про це йдеться у AP News.

Нові барикади, виготовлені з важконавантажених вантажівок, були встановлені протягом ночі в Митровиці, місті на півночі Косова, розділеному між косовськими сербами та етнічними албанцями, які становлять більшість у Косові в цілому.

Це був перший випадок від початку останньої кризи, коли серби перекрили вулиці в одному з головних міст. Досі барикади були встановлені на дорогах, що ведуть до косовсько-сербського кордону.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що наказав привести армію в найвищий стан бойової готовності, щоб "захистити народ (у Косові) і зберегти Сербію".

Він заявив, що Приштина готується "до нападу" на косовських сербів на півночі країни та силою хоче зняти кілька блокпостів, які серби почали встановлювати 18 днів тому на знак протесту проти арешту експоліцейського із сербської громади.

Влада Косова ввела спецназ до населеного сербами регіону. Белград своєю чергою привів армію в бойову готовність.

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